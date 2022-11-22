Top 3 con giáp là mẹ chồng thuộc tuýp người “khẩu xà tâm Phật” nhưng lại yêu thương con dâu lý khiến nhiều cô gái ao ước

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 15:01

Những con giáp là mẹ chồng lý tưởng này hiểu rõ con dâu cực khổ như thế nào.

Tuổi Thìn

Với nhiều gia đình có những câu chuyện về mẹ chồng, nàng dâu bi kịch thì điều này ít khi tồn tại ở gia đình có mẹ chồng tuổi Thìn.

Trong gia đình, tuổi Thìn thường là những người nắm quyền trong nhà và quyết định những việc quan trọng trong nhà nhưng khi có thêm con gái họ lại tỏ ra mềm mỏng hơn vì sợ sự cứng nhắc của mình khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu căng thẳng. 

 

Từ đầu, mẹ chồng tuổi Thìn đã xác định tâm lý rằng mình và con dâu sẽ luôn có những bất đồng và khác biệt. Họ tỏ ra cảm thông với con và lựa lời nói chuyện nhiều hơn để hiểu tâm tư của con. Nếu hai mẹ con nói chuyện và chia sẻ với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống thì họ sẽ là một bà mẹ cực kì tâm lý. 

 

Những người này có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và có thể đưa ra các quyết định sáng suốt nhưng không có nghĩa là họ ép các con phải thực hiện theo. Họ không hà khắc với mọi người một cách vô cớ, chỉ đưa ra lời khuyên thích hợp theo góc nhìn của mình. Nếu con không nghe theo và để xảy ra sai sót thì con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

 

Con giáp là mẹ chồng lý tưởng như con giáp tuổi Thìn không nhiều, vì thế các cô con dâu cũng phải khéo léo, tinh tế, đừng xem việc họ giúp đỡ bạn là chuyện đương nhiên. Nếu bạn càng tỏ ra trân trọng họ thì cơ hội cao hai người sẽ thân thiết như mẹ con ruột và cùng nhau vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

 

Tuổi Tỵ

Ai may mắn có mẹ chồng thuộc tuổi Tỵ đảm bảo cuộc sống sẽ tràn đầy hạnh phúc. Mẹ chồng tuổi Tỵ thuộc tuýp người luôn quan tâm, lo lắng và chiều chuộng con cái hết mực, luôn tìm mọi cách để các con của mình được cảm thấy vui vẻ. Bà cũng thuộc tuýp người “khẩu xà tâm Phật”, nói nghe khó lọt nhưng tâm tính lại rất thiện lành.

Top 3 con giáp là mẹ chồng thuộc tuýp người “khẩu xà tâm Phật” nhưng lại yêu thương con dâu lý khiến nhiều cô gái ao ước - Ảnh 1

Vì vậy, trước mặt mẹ chồng tuổi Tỵ, các nàng dâu tốt nhất nên biết khiêm tốn, khẽ khàng, thảo mai một chút chắc chắn chẳng thiệt đi đâu. 

Tuổi Hợi

 

Những người tuổi Hợi có tính cách rất phóng khoáng, chẳng bao giờ muốn để ý tới tiểu tiết, sai sót nhỏ của con khiến gia đình mất vui. Đối với họ tiếng cười trong gia đình mới là điều quan trọng nhất, thế nhưng nếu con cái làm sai họ cũng nghiêm khắc nhắc nhở chứ không thể xem như không biết gì.

Trong vai trò người mẹ chồng vừa nghiêm nhưng cũng vừa tình cảm, họ sẽ đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu và luôn quan tâm đến mọi người trong nhà.

 

Cho nên, không những tuổi Hợi là một người mẹ tốt mà còn là một người mẹ chồng đáng kính. Nếu con dâu có những điều chưa phải, bà sẽ bảo ban thay vì trách mắng và để ý từng hành động của con dâu. 

 

Hơn nữa, tuổi Hợi học rộng, biết nhiều, thời trẻ bà cũng thường đi đây, đi đó nên tầm nhìn mở rộng, họ cũng thích con dâu của mình là người năng động như vậy.

Những người này không ép con dâu phải theo lối quá truyền thống như sáng dậy sớm nấu cơm cho gia đình. Thậm chí, họ còn khuyến khích theo đuổi ước mơ, sự nghiệp riêng của mình vì họ hiểu khi cô gái được là chính mình thì cô ấy mới hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho con trai bà.

 

Đôi khi, hiểu tính cách của nhau, mẹ chồng tuổi Hợi hiện đại và con dâu còn có thể trở thành đôi bạn cùng đi mua sắm, chăm sóc da cùng nhau mỗi tuần.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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