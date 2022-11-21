Cuối năm Nhâm Dần 2022: Con giáp nào đen cả tình lẫn bạc, con giáp nào tủm tỉm mỉm cười vì quá may mắn?

Trong nửa đầu năm 2022, công việc của người tuổi Thìn khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Thìn nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Tử vi trong 2 tháng cuối năm tháng cuối năm 2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Thìn. Sẽ không dễ để người tuổi Thìn tìm được nửa kia của mình trong dịp này. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Tử trong 2 tháng cuối năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Thìn, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Thìn vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Thìn nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp xui xẻo trong 2 tháng cuối năm Nhâm Dần, vì thế, hành sự cẩn trọng là hơn, chớ làm việc xấu kẻo vận hung ám vào người.

Đặc biệt những ai tuổi Dậu mà sinh vào tháng 4 âm lịch càng dễ gặp nhiều điều đen đủi hơn. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân.

Mặc dù kiếm tiền khá trong 2 tháng cuối năm này, nhưng chính điều đó lại khiến bạn thành ra chủ quan, quản lý tiền bạc không cẩn thân hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra.

1 tuổi may mắn nhất dịp cuối năm Nhâm Dần 2022

Tuổi Mão



Vận trình của tuổi Mão không quá khó khăn, lận đận nhưng bản mệnh vẫn phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với công việc làm ăn. Kẻ xấu vẫn đang rình rập con giáp này để chờ cơ hội hãm hại.

Người tuổi Mão cần chú ý đến các đối tượng tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách ném đá giấu tay. Chỉ cần một phút lơ là, tuổi Mão có thể bị cướp công, phải đối mặt với những rắc rối bất ngờ, dẫn tới hao hụt tiền của. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước, nhờ vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Tử vi trong 2 tháng cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối năm nay. Có thể nói, họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc, tuy thời gian trước có lúc trầm, lúc này là giai đoạn người tuổi Mão nên thận trọng chờ thời.

Năm nay, con giáp tuổi Mão thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Đến cuối năm, họ có thể thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó. Không chỉ có vậy, gia đình họ cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Miễn là nỗ lực, tập trung phấn đấu, cuộc sống của người tuổi Mão sẽ ngày càng tốt hơn.

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