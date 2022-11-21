Đầu tháng 12/2022, các con giáp mở cửa đón tài lộc, tiền bạc rủng rình, nhờ thái độ điềm tĩnh trước thuận lợi hay nghịch cảnh mà thành công vang dội

Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, 3 con giáp tuổi này sẽ vượng phát trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Vận may của người tuổi Mão trong khoảng thời gian trước đó có thể nói là tương đối hanh thông. Nhưng phải đến những ngày đầu tháng 12/2022, sự nghiệp mới thật sự khởi sắc, tài lộc ổn định, của cải thu về sẽ lớn hơn, tiền rủng rỉnh, giàu sang không lo, tài lộc của chính mình sẽ được nhận.

Đây là một bước ngoặt lớn. Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, những người tuổi Mão sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên, gặp nhiều may mắn thì số tài sản của họ thậm chí còn tăng lên gấp đôi, đáng ghen tị.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Dậu thường là người giàu tình cảm, trung thực, đáng tin cậy. Họ rất hòa đồng, bao dung và độ lượng. Vì vậy, con giáp này thường được người khác quý trọng, yêu mến. Dù gặp thuận lợi hay nghịch cảnh, người tuổi Dậu đều giữ được thái độ điềm tĩnh. Dù khó khăn nào, họ cũng cố gắng vượt qua.

Đầu tháng 12, vận trình của người tuổi này lên như diều gặp gió. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn.

Nếu làm kinh doanh, môi giới, con giáp này có thể sẽ ký được hợp đồng lớn, gặp được khách hàng tiềm năng. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Con giáp cuối cùng trong top 3 con giáp may mắn từ ngày đầu tháng 12/2022 chính là người tuổi Thân. Bản mệnh có niềm vui lớn, may mắn, mưa thuận gió hòa, trúng thưởng lớn, gia đình vui vẻ, tiền bạc rủng rỉnh, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bản thân.

Những người tuổi Thân bước qua năm 2022, sự nghiệp từng bước thăng tiến, dưới sự dẫn dắt của quý nhân, thu nhập tăng lên gấp bội, bản mệnh giàu sang phú quý, cuộc sống sung túc.

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