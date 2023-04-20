Top 3 con giáp gặp 'vận hạn' trong ngày 20/04/2023: Tuổi Mão sẽ gặp không ít phiền phức, rắc rối

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 09:13

3 con giáp sau đây có thể sẽ gặp 'vận hạn', không may mắn trong ngày 20/04/2023!

Tuổi Mão

Vận hạn không tốt tháng 4 năm 2023 chính là tuổi Mão. Người sinh năm Mão. Hạn tuổi Thái Tuế sẽ mang đến không ít phiền phức, rắc rồi và không may mắn cho nam nữ tuổi này.

Đầu tiên, về tài lộc thì tiền bạc thu nhập ít ỏi, tài chính có phần túng thiếu. Nguyên nhân là do đầu tư kinh doanh bị thua lỗ, phải bỏ nhiều tiền vào để quay vòng vốn kinh doanh. Bên cạnh đó, người tuổi Mão cũng không nên cho vay tiền bạc hay hùn hạp vốn làm ăn sẽ bị người khác lừa gạt, chiếm đoạt, thậm chí có thể mất trắng.

Top 3 con giáp gặp 'vận hạn' trong ngày 20/04/2023: Tuổi Mão sẽ gặp không ít phiền phức, rắc rối - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ gặp không ít phiền phức, rắc rồi và không may mắn cho nam nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mới của tuổi Sửu kém may mắn đường công việc vì Thiên Quan lâm vận. Đi làm ăn ở đâu cũng không có người giúp đỡ, tự lực cánh sinh gánh hết việc. Người bán hàng thì hay gặp khách hàng khó tính khó chiều.

Đường tình duyên vì cục diện Thổ khắc Mộc nên không nhiều bước tiến. Sửu độc thân thì bận lo công việc nên chưa có thời gian kiếm cho mình người thường. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn lao, bạn nên chủ động hòa giải trước.

Vận tài lộc cũng lao đao không kém, ít lộc. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là do thời điểm này tuổi Sửu đang không ổn định về tinh thần.

Top 3 con giáp gặp 'vận hạn' trong ngày 20/04/2023: Tuổi Mão sẽ gặp không ít phiền phức, rắc rối - Ảnh 2
Ngày mới của tuổi Sửu kém may mắn đường công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày 20/04/2023, vận trình của Tuổi Tỵ không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Tỵ có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Tỵ có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, Tuổi Tỵ cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Top 3 con giáp gặp 'vận hạn' trong ngày 20/04/2023: Tuổi Mão sẽ gặp không ít phiền phức, rắc rối - Ảnh 3
Tuổi Tỵ có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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