TOP 3 con giáp đúng khuya mai (16/11/2022), PHẬT BÀ ban phước lành, bản mệnh may mắn 'uống trọn', vận trình bước sang trang mới, đào hoa nở rộ, gia đạo ấm êm

Ngày mai của tuổi Hợi là ngày may mắn, đi đâu cũng có người giúp đỡ, chỉ bảo. Có lẽ đây chính là kết quả của việc trước đây bạn đã hỗ trợ một cách vô tư những người xung quanh nên giờ đã được đền đáp dù bạn cũng không mong sẽ nhận lại hồi báo như vậy.

Ngày mai là ngày rất tốt cho xuất hành, cưới gả, con giáp này nếu cảm thấy tình cảm đủ chín thì có thể tính tới chuyện lâu dài. Vợ chồng hòa thuận, những áp lực trong cuộc sống đều vượt qua dễ dàng, không thể khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên xa cách. Có vấn đề gì đôi bên cùng đồng sức đồng lòng giải quyết.

Tình hình tài chính rất khả quan do các nguồn thu nhập đồng loạt tăng, tuy nhiên đừng vội chi tiêu mua sắm những món đồ xa xỉ. Bạn có biết rằng ngay cả những người giàu có, đủ khả năng để mua bất cứ thứ gì họ muốn nhưng họ vẫn không lãng phí vào những điều không thực sự cần thiết không?

Tình hình tài chính rất khả quan do các nguồn thu nhập đồng loạt tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thứ 4 này, người tuổi Tý may mắn có Tam Hợp độ mệnh nên các mối quan hệ tiến triển rất tốt đẹp. Ngày này thích hợp để thúc đẩy các kế hoạch hợp tác làm ăn, giao lưu tìm kiếm cơ hội phát triển. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng béo bở cho công ty của mình.

Chính Tài cũng đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu nhập ổn định từ nhiều nguồn, chi tiêu thoải mái theo ý mình. Đặc biệt, những biểu hiện xuất sắc trong công việc chính là bước đà vững chắc để bản mệnh thăng tiến nhẹ nhàng, lương thưởng hậu hĩnh hơn.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy vận trình tình cảm đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Con giáp này và đối phương cảm thấy gắn kết với nhau hơn sau những cuộc cãi vã. Thật may mắn vì hai người đã quyết định trao đổi thẳng thắn với nhau nên vấn đề được giải quyết rất nhanh.

Chính Tài cũng đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu nhập ổn định từ nhiều nguồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 16/11/2022 ngày mai, tuổi Ngọ có thêm sự tự tin để quyết tâm và nỗ lực chứng minh con đường mình lựa chọn là đúng đắn. Hãy tận dụng những thách thức hiện tại như một cơ hội để tiến lên trong công việc, hãy chăm chỉ với thái độ cầu tiến, rồi bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cục diện ngũ hành tương sinh giúp phương diện tình cảm của bản mệnh có nhiều điểm sáng. Mọi mâu thuẫn tồn đọng trước đó được xử lý ổn thỏa. Đây là thời điểm lý tưởng để hai người tính tới chuyện kết hôn hoặc sinh thêm con.

Các mối quan hệ xã giao cũng đang rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui nhờ Hỏa sinh Thổ. Bản mệnh có thể lên kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò, tụ tập bạn bè để tăng thêm tình gắn kết. Các cặp đôi cũng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, có thể tính tới chuyện trăm năm.

Cục diện ngũ hành tương sinh giúp phương diện tình cảm của bản mệnh có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo