Top 3 con giáp dẫn đầu cuộc đua "chạy nước rút" hút tiền tài 3 tháng cuối năm 2022, bất ngờ trúng số đổi đời, tam đại phú quý, lộc sâu hơn biển

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 21:20

Vào 3 tháng cuối năm 2022, tháng 10, 11, 12 sắp tới đây, 3 con giáp này sẽ bứt tốc về tài vận, bội thu tiền của trước mục tiêu đặt ra.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão Vào 3 tháng cuối năm 2022 có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Top 3 con giáp dẫn đầu cuộc đua 'chạy nước rút' hút tiền tài 3 tháng cuối năm 2022, bất ngờ trúng số đổi đời, tam đại phú quý, lộc sâu hơn biển - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Đây có thể coi là một tháng vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Vấn đề sức khỏe của Mão trong tháng cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Tuổi Thân

Theo tử vi vận thế cho thấy trên phương diện sự nghiệp, Tam Hợp cho thấy dù bạn làm trong lĩnh vực gì cũng sẽ thu được những kết quả khả quan vào 3 tháng cuối năm 2022. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn luôn được giúp đỡ khi đối diện với khó khăn, thậm chí được người mách nước cho những kế hoạch hợp lý.

Top 3 con giáp dẫn đầu cuộc đua 'chạy nước rút' hút tiền tài 3 tháng cuối năm 2022, bất ngờ trúng số đổi đời, tam đại phú quý, lộc sâu hơn biển - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, tháng này, bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn.

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy quan hệ của bạn và người ấy ngập tràn những điều ấm áp. Dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, trao đổi với nhau. Người ấy có thể trở thành động lực để bạn vượt qua nhiều khó khăn. Bản mệnh có một sức khỏe tốt trong tháng này. Chính vì vậy, bạn luôn cảm thấy hăng hái khi làm bất cứ công việc gì. Thậm chí càng khó khăn, tinh thần của bạn lại càng hăng hái, càng quyết tâm giải quyết hơn. 

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Nếu biết phát huy những điểm mạnh này, dù tiền vận có vất vả thì đến trung vận và hậu vận, tuổi Dậu sẽ ngày càng khấm khá, có cuộc sống nhiều người mơ ước.

Top 3 con giáp dẫn đầu cuộc đua 'chạy nước rút' hút tiền tài 3 tháng cuối năm 2022, bất ngờ trúng số đổi đời, tam đại phú quý, lộc sâu hơn biển - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi học có nói vào 3 tháng cuối năm 2022, tháng 10, 11, 12 , tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc biệt, trong tháng 10 này, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ 1 tháng 3 nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. 

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo, chiêm nghiệm.Nguồn:

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