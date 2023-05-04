Top 3 con giáp có ngày thứ 6 (5/5/2023) xui xẻo, nên cẩn trọng đề phong tai ương vạ gió, vạn sự bất thành

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 15:15

Có 3 con giáp vào ngày thứ 6 (5/5/2023) không nên xuất hành đi xa, không nên kể về người khác tránh thị phị, không nên hùng hạp làm ăn kẻo mất trắng.

Tuổi Tỵ 

Thứ 6 ngày 5/5/2023, tuổi Tỵ dễ vướng phải rắc rối với người có chức có quyền. Bản mệnh cần chú ý hơn tới cách nói năng, không phải lúc nào nói thẳng nói thật đã là hay. Trong một vài tình huống, bản mệnh nên làm vừa lòng người nghe.

Người có địa vị cao cũng cần chú ý hơn tới cách cư xử của mình, đừng nghĩ rằng mình có chức có quyền thì có thể chèn ép được mọi người xung quanh. Hãy xây dựng mối quan hệ hòa hảo với mọi người.

Top 3 con giáp có ngày thứ 6 (5/5/2023) xui xẻo, nên cẩn trọng đề phong tai ương vạ gió, vạn sự bất thành - Ảnh 1
Tuổi tỵ tránh xung đột cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Thiên Quan cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân của người tuổi Dần trong ngày thứ 6 này. Vận khí giảm sút, tiểu nhân hoành hành, mọi việc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này khiến bạn đánh mất sự tỉnh táo của thường ngày. 

Nếu không đủ sáng suốt, bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây tổn hại cho doanh nghiệp và liên đới tiền đồ của bản thân. Do đó, hãy tính toán thận trọng trước khi quyết định bất cứ vấn đề gì trong ngày này, đặc biệt là liên quan tới tài chính.

Top 3 con giáp có ngày thứ 6 (5/5/2023) xui xẻo, nên cẩn trọng đề phong tai ương vạ gió, vạn sự bất thành - Ảnh 2
Tuổi dần coi chừng kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Ngày Tý Ngọ Tương Xung, tuổi Ngọ cần có thêm sự mềm mỏng trong quá trình trao đổi công việc, đàm phán, thuyết phục khách hàng trong ngày hôm nay nếu muốn công việc thành công. Thực tế bạn khá dễ mất bình tĩnh, trở nên nóng nảy và để cái tôi của bản thân che mờ lý trí. 

Những hành động cảm tính không được khuyến khích trong ngày hung vận khá lớn như thế này. Bạn nên tính toán thận trọng, vận dụng những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy thay vì đưa ra quyết định trong lúc xốc nổi, bốc đồng. 

Top 3 con giáp có ngày thứ 6 (5/5/2023) xui xẻo, nên cẩn trọng đề phong tai ương vạ gió, vạn sự bất thành - Ảnh 3
Tuổi ngọ tránh cãi vã không đáng - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính chất minh họa và chiêm nghiệm 

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