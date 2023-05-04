Sang tuần mới (7-13/5), 3 con giáp sau đây sẽ gặp vận xui hết phần thiên hạ

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo cục diện Tương Hình cho thấy, sự nghiệp của những chú Dê khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm.

Thái độ xao nhãng có thể khiến phạm phải không ít sai lầm, công việc không đâu vào đâu. Thêm nữa sức cạnh tranh trong công việc ở thời điểm này cũng rất lớn, cá tính của bạn lại khiến cho quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, có thể vướng tai tiếng, thị phi.

Sự nghiệp biến động kéo theo tài lộc thăng trầm bất định. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay, khó tích lũy được. Các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm, dù bạn có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, lại khiến áp lực tinh thần ngày càng nặng nề.

Tuổi Mùi quan hệ đồng nghiệp căng thẳng (Ảnh minh họa)

Tâm tính nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh vui buồn thất thường nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát sinh trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ, nói chuyện giảm đi trông thấy. Người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình cảm chưa có tiến triển gì mới.

Do thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên tuổi Mùi dễ bị stress, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày, thể trạng sa sút đáng kể. Tháng này bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát, chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất.

Tuổi Hợi

Công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc.

Dưới sự ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Tháng này bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.

Tuổi hợi nguy cơ mất tiền (Ảnh minh họa)

Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Hợi. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.

Về sức khỏe, vì tinh thần của Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an… thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.