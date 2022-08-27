Tổng quát tử vi 12 con giáp từ ngày (29/08-04/09): Con giáp nào “hồng phát” phát tài phát lộc, con giáp nào cẩn thận có “tiểu tam” xen vào chuyện tình cảm

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 12:11

Tổng quát tử vi 12 con giáp từ ngày (29/08-04/09): con giáp nào “hồng phát” phát tài phát lộc, con giáp nào cẩn thận có “tiểu tam” xen vào chuyện tình cảm

Tổng quát tử vi 12 con giáp từ ngày (29/08-04/09): Con giáp nào “hồng phát” phát tài phát lộc, con giáp nào cẩn thận có “tiểu tam” xen vào chuyện tình cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý:

Công việc của người tuổi Tý hôm nay rất tốt, mọi việc tiến triển thuận lợi. Tài vận: Tài vận vượng phát, có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tình cảm: tình cảm suôn sẻ.

Tuổi Sửu:

Công việc của người tuổi Sửu không diễn ra theo ý muốn. Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài. Tình cảm: chuyện tình cảm lứa đôi mặn nồng.

Tuổi Dần:

Công việc: đừng nên quá bảo thủ trong công việc. Tài vận: có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tình cảm: con giáp này nên trân trọng tình cảm hiện tại.

Tổng quát tử vi 12 con giáp từ ngày (29/08-04/09): Con giáp nào “hồng phát” phát tài phát lộc, con giáp nào cẩn thận có “tiểu tam” xen vào chuyện tình cảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão:

Công việc: nên có cân nhắc kỹ trước mọi quyết định. Tài vận: ngày thích hợp cho việc tìm kiếm các cơ hội cầu tài. Tình cảm: nên để ý đến cảm nhận của nửa kia.

 

Tuổi Thìn:

Công việc: không nên quá cố chấp trong công việc. Tài vận: cơ bản ổn định, không phát sinh khoản chi tiêu ngoài ý muốn. Tình cảm: đừng để lời nói bên ngoài ảnh hưởng đến chuyện tình cảm.

Tuổi Tỵ:

Công việc: thời điểm thích hợp cho việc đầu tư. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân.

Tổng quát tử vi 12 con giáp từ ngày (29/08-04/09): Con giáp nào “hồng phát” phát tài phát lộc, con giáp nào cẩn thận có “tiểu tam” xen vào chuyện tình cảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ:

Công việc: gặp nhiều chuyện phiền phức trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính bình thường, có tin tức tốt về việc đầu tư. Tình cảm: nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương nửa kia.

Tuổi Mùi:

Công việc: nên tập trung vào công việc. Tài vận: có thêm nhiều khoản thu. Tình cảm: cơ bản ổn định.

Tuổi Thân:

Công việc: do sắp xếp khoa học nên tạo được ấn tượng mạnh đối với mọi người xung quanh về công việc. Tài vận: nên biết tận dụng cơ hội đầu tư kiếm lời. Tình cảm: cẩn thận có người chen ngang chuyện tình cảm

Tuổi Dậu:

Công việc: đề phòng phát sinh những thị phi không mong muốn. Tài vận: tiến triển đi lên, có thêm lợi nhuận từ việc đầu tư. Tình cảm: đừng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm.

Tuổi Tuất:

Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài. Tình cảm: nên quan tâm đến sức khỏe của người mình yêu thương.

Tổng quát tử vi 12 con giáp từ ngày (29/08-04/09): Con giáp nào “hồng phát” phát tài phát lộc, con giáp nào cẩn thận có “tiểu tam” xen vào chuyện tình cảm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi:

Công việc: được cấp trên đánh giá cao vì thái độ làm việc nghiêm túc. Tài vận: có cơ hội tăng lương, tăng thu nhập. Tình cảm: vận đào hoa sáng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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