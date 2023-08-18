Tinh hoa hội tụ đúng hôm nay 18/8/2023, 3 con giáp vận số tốt đẹp, DANH LỢI song thu, TÀI PHÚ rộng mở, chẳng cần bon chen cũng thu tiền chật túi

Tử vi vui hôm nay ngày 18/8/2023 của 12 con giáp cho thấy Ngày thứ 6 này, tuổi Tỵ có thể đón nhiều niềm vui về tiền bạc nhờ Lục Hợp che chở. Việc buôn bán kinh doanh như được tiếp thêm nguồn sinh khí mới khi bạn đã nắm bắt được biến động thị trường để kịp thời điều chỉnh. Bạn đang có lợi thế dẫn đầu so với đối thủ đấy, nên tận dụng cơ hội này.

Hỏa – Kim xung khắc nhắc nhở Tị nên nghiêm túc xem xét lại các mối quan hệ của mình. Bạn cần xác định mình đang tìm kiếm điều gì, những vấn đề trong các mối quan hệ trong quá khứ ảnh hưởng như thế nào tới bạn và liệu bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa.

Chẳng những vậy, Thiên Ấn cũng giúp công danh sự nghiệp của con giáp này rộng mở hơn. Nhờ chính sự thông minh, khoan dung của bạn đã trở thành lợi thế chiếm được cảm tình của đồng nghiệp cũng như cấp trên, đạt được bước tiến mới quan trọng trong công việc của mình.

Tuổi Ngọ

Sự xuất hiện của Chính Ấn đảm bảo cho người tuổi Ngọ một ngày tự tin phát huy năng lực của mình, giành lấy cơ hội để lọt vào mắt xanh của quý nhân. Những gì bạn làm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng của bạn tới đâu, đừng chỉ biết nói mà không hành động thực tế.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi này cũng đang dần ổn định hơn. Đây là lúc bạn hướng tới những khoản đầu tư dài hạn hoặc mua sắm những thứ có giá trị lớn như mua nhà, mua xe để đảm bảo cho tương lai. Đặc biệt, bạn nên tránh xa các trò đỏ đen, may rủi kẻo tiền dễ đến cũng dễ đi.

Về mặt tình cảm, có vẻ bạn đang cực kì hứng thú với một người nào đó nhưng lại chưa thật sự chắc chắn về tương lai của mối quan hệ này. Giữa hai bạn còn nhiều trái ngược chưa thể tìm ra cách để dung hòa với nhau. Vậy thì cứ từ từ tìm hiểu nhau, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời bạn mong muốn.

Tuổi Thìn

Hôm nay thứ Sáu 18/08/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Thìn hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Thìn trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ Sáu này cũng là ngày mà tuổi Thìn có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.