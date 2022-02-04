Tình duyên 12 con giáp ngày 5/2/2022: Sửu tốt đẹp, Dần có đôi chỗ bất ổn, Tuất có khá nhiều khởi sắc

Thủy – Hỏa xung khắc còn gây ra những trắc trở ở đường tình duyên , khiến mọi chuyện không được như bản mệnh mong muốn. Giữa các cặp đôi còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải, những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người.

Chuyện tình cảm tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh khiến đôi lứa hòa thuận, tiếp thêm động lực cho bản mệnh phấn đấu nhiều hơn, vượt qua mọi khó khăn và thử thách để giành lấy thành công cho mình.

Chuyện tình cảm tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh khiến đôi lứa hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm tuổi Dần có đôi chỗ bất ổn. Có lẽ vì bạn đang tập trung cho sự nghiệp nên hai bạn ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn chặt chẽ như trước.

Tuổi Mão

Bản mệnh khó tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột với nửa kia của mình vì những chuyện chẳng đâu. Nếu không học cách nhún nhường và bao dung, e rằng mối quan hệ này sẽ sớm đổ vỡ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dành phần lớn thời gian cho công việc cốt chỉ mong tương lai hai người tươi sáng hơn, song lại không nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ người bạn đời của mình. Tình yêu thiếu đi sự tin tưởng thì sớm muộn cũng đổ vỡ.

Tuổi Tỵ

Người độc thân có cơ hội tìm gặp một nửa yêu thương nếu biết mở lòng đón nhận tình cảm mới. Nếu không thể bắt đầu tình yêu với họ thì cũng chớ nên nói lời khó nghe gây mất hình ảnh đã xây dựng bấy lâu.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ lại có dấu hiệu kém sắc, dễ gặp những chuyện không được may mắn cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ lại có dấu hiệu kém sắc, dễ gặp những chuyện không được may mắn cho lắm. Chuyện tình duyên bất thành, dễ nảy sinh mâu thuẫn, cả hai bên đều đánh mất bình tĩnh nên dễ nói lời tổn thương đối phương.

Tuổi Mùi

Bản mệnh cảm thấy thật may mắn khi có được người thấu hiểu và cảm thông khi vướng vào tình huống khó khăn, trở ngại. Con giáp này vốn là người sống thiên về tình cảm nên có được điều này cảm thấy rất đáng quý và trân trọng.

Tuổi Thân

Hỏa sinh Thổ tạo cho tuổi Thân cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mình thầm mến bấy lâu. Bản mệnh có thể chấm dứt tình trạng yêu đơn phương của mình nếu mạnh dạn tiến tới, thể hiện cảm xúc chân thật của mình.

Tuổi Dậu

Trong ngày này, các cặp đôi có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Dù luôn bận rộn với công việc, nhưng nay cả hai đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi có được để ở bên nhau, cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Đôi bên chính là chỗ dựa của nhau trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ lại có dấu hiệu kém sắc, dễ gặp những chuyện không được may mắn cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

May mắn là vận trình tình duyên của bản mệnh có khá nhiều khởi sắc trong ngày này. Người độc thân đừng vội từ chối những lời mời gặp gỡ, đây có thể là cơ hội tốt bạn tìm được một nửa dành cho mình đó. Hãy mở cửa trái tim và đón nhận những trải nghiệm vô cùng mới mẻ này nhé.

Tuổi Hợi

Người độc thân có nhân duyên khá vượng trong ngày 5/1/2022. Bạn mở rộng mối quan hệ của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè, đối tác, có thể trong số đó sẽ có một nửa dành riêng cho bạn đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi chúng tìm đến mình như thế nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.