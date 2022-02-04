Tình duyên 12 con giáp ngày 5/2/2022: Sửu tốt đẹp, Dần có đôi chỗ bất ổn, Tuất có khá nhiều khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 04/02/2022 21:39

Tử vi về tình duyên ngày 5/2/2022 cho thấy, 12 con giáp hãy mở cửa trái tim và đón nhận những trải nghiệm vô cùng mới mẻ này nhé.

Tuổi Tý

Thủy – Hỏa xung khắc còn gây ra những trắc trở ở đường tình duyên, khiến mọi chuyện không được như bản mệnh mong muốn. Giữa các cặp đôi còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải, những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người.

Tuổi Sửu

Chuyện tình cảm tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh khiến đôi lứa hòa thuận, tiếp thêm động lực cho bản mệnh phấn đấu nhiều hơn, vượt qua mọi khó khăn và thử thách để giành lấy thành công cho mình.

tinh duyen 1
Chuyện tình cảm tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh khiến đôi lứa hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm tuổi Dần có đôi chỗ bất ổn. Có lẽ vì bạn đang tập trung cho sự nghiệp nên hai bạn ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn chặt chẽ như trước.

Tuổi Mão

Bản mệnh khó tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột với nửa kia của mình vì những chuyện chẳng đâu. Nếu không học cách nhún nhường và bao dung, e rằng mối quan hệ này sẽ sớm đổ vỡ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dành phần lớn thời gian cho công việc cốt chỉ mong tương lai hai người tươi sáng hơn, song lại không nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ người bạn đời của mình. Tình yêu thiếu đi sự tin tưởng thì sớm muộn cũng đổ vỡ.

Tuổi Tỵ

Người độc thân có cơ hội tìm gặp một nửa yêu thương nếu biết mở lòng đón nhận tình cảm mới. Nếu không thể bắt đầu tình yêu với họ thì cũng chớ nên nói lời khó nghe gây mất hình ảnh đã xây dựng bấy lâu.

tinh duyen 2
Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ lại có dấu hiệu kém sắc, dễ gặp những chuyện không được may mắn cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ lại có dấu hiệu kém sắc, dễ gặp những chuyện không được may mắn cho lắm. Chuyện tình duyên bất thành, dễ nảy sinh mâu thuẫn, cả hai bên đều đánh mất bình tĩnh nên dễ nói lời tổn thương đối phương.

Tuổi Mùi

Bản mệnh cảm thấy thật may mắn khi có được người thấu hiểu và cảm thông khi vướng vào tình huống khó khăn, trở ngại. Con giáp này vốn là người sống thiên về tình cảm nên có được điều này cảm thấy rất đáng quý và trân trọng.

Tuổi Thân

Hỏa sinh Thổ tạo cho tuổi Thân cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mình thầm mến bấy lâu. Bản mệnh có thể chấm dứt tình trạng yêu đơn phương của mình nếu mạnh dạn tiến tới, thể hiện cảm xúc chân thật của mình.

Tuổi Dậu

Trong ngày này, các cặp đôi có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Dù luôn bận rộn với công việc, nhưng nay cả hai đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi có được để ở bên nhau, cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Đôi bên chính là chỗ dựa của nhau trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.

tinh duyen 3
Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ lại có dấu hiệu kém sắc, dễ gặp những chuyện không được may mắn cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

May mắn là vận trình tình duyên của bản mệnh có khá nhiều khởi sắc trong ngày này. Người độc thân đừng vội từ chối những lời mời gặp gỡ, đây có thể là cơ hội tốt bạn tìm được một nửa dành cho mình đó. Hãy mở cửa trái tim và đón nhận những trải nghiệm vô cùng mới mẻ này nhé.

Tuổi Hợi

Người độc thân có nhân duyên khá vượng trong ngày 5/1/2022. Bạn mở rộng mối quan hệ của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè, đối tác, có thể trong số đó sẽ có một nửa dành riêng cho bạn đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi chúng tìm đến mình như thế nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thiên Quan giáng họa, Tiểu Nhân rình rập, 3 con giáp này ngày 31/1/2022 gặp toàn xui xẻo, vận trình không thông, tài lộc xuống dốc

Thiên Quan giáng họa, Tiểu Nhân rình rập, 3 con giáp này ngày 31/1/2022 gặp toàn xui xẻo, vận trình không thông, tài lộc xuống dốc

Tử vi ngày 31/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp toàn xui xẻo, vận trình không thông, tài lộc xuống dốc vì bị Thiên Quan giáng họa, Tiểu Nhân rình rập.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi ngày 5/2/2022 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót