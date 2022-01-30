Thiên Quan giáng họa, Tiểu Nhân rình rập, 3 con giáp này ngày 31/1/2022 gặp toàn xui xẻo, vận trình không thông, tài lộc xuống dốc

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 21:59

Tử vi ngày 31/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp toàn xui xẻo, vận trình không thông, tài lộc xuống dốc vì bị Thiên Quan giáng họa, Tiểu Nhân rình rập.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày 31/1/2022 của 12 con giáp, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thân không tránh khỏi va vấp trong ngày cuối cùng của năm 2021 âm lịch. Bạn cần phải cẩn thận hơn trước những kẻ tiếp cận mình nếu không muốn vướng vào rắc rối.

Nếu còn băn khoăn trước vấn đề gì, bạn nên hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy chứ không nên tự động đưa ra quyết định dựa trên cảm tính. Sự ngại ngần không muốn làm phiền người khác có thể đẩy bạn vướng vào rắc rối.

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Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thân không tránh khỏi va vấp trong ngày cuối cùng của năm 2021 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho hay, ngày 31/1/2022, hung tinh giáng họa khuyên tuổi Ngọ chớ nên bướng bỉnh mà đối đầu với người khác. Con giáp này cần khiêm tốn hơn, nhận ra những điểm nổi trội của người khác mà bản thân mình nên học tập.

Cùng với đó, tuổi Ngọ cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với kẻ tiểu nhân, khi đối diện với sự nghi ngờ, gièm pha của người ngoài, bản mệnh chớ nên nóng nảy, kích động, bởi càng như vậy thì càng dễ phạm sai lầm. Hãy tiếp tục làm tốt công việc của mình và để thực tế chứng minh.

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Tuổi Tuất rằng gặp tự hình làm bạn cứ nghĩ ngợi linh tinh, tự chuốc khổ vào thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 31/1/2022 báo cho người tuổi Tuất rằng gặp tự hình làm bạn cứ nghĩ ngợi linh tinh, tự chuốc khổ vào thân. Sự việc dù tốt dù xấu cũng không nên nghĩ theo hướng tiêu cực hơn nữa lại còn suy diễn thì chỉ khiến mình khó chịu, tinh thần suy sụp, tổn hại sức khỏe mà thôi.

Tâm trạng không vui nên thiếu chú tâm vào công việc, nhạy cảm và nghĩ quá mọi việc lên nên thấy mình khổ sở, gặp toàn xui xẻo và khó khăn. Cứ chìm đắm vào thế giới riêng như thế bạn sẽ gục ngã mất, hãy làm cho mình trở nên bận rộn để giảm bớt thời gian suy nghĩ đi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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