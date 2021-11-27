Tình duyên 12 con giáp ngày 27/11/2021: Tý được đào hoa trợ mệnh, Mão gặp sóng gió

Trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc, được đào hoa trợ mệnh, vận tình duyên của tuổi Tý cũng có dấu hiệu khởi sắc. Lứa đôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp.

Trong ngày Mộc khắc Thổ, con giáp này và nửa kia vì bất đồng ý kiến mà nảy sinh tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai, mâu thuẫn vì thế mà lớn dần lên, những vết rạn nứt bắt đầu hình thành. Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này thì chẳng mấy mà chuyện buồn sẽ đến đâu.

Trong ngày Mộc khắc Thổ, con giáp này và nửa kia vì bất đồng ý kiến mà nảy sinh tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thủy sinh Mộc giúp chuyện tình cảm của bạn vẫn rất ổn định. Dù cả hai còn quá bề bộn công việc nên chưa thể dành nhiều thời gian cho nhau nhưng không vì thế mà xảy ra tranh cãi. Hãy cố gắng phân chia thời gian hợp lý giữa sự nghiệp và tình cảm riêng tư nhé Dần.

Tuổi Mão

Mộc – Thổ xung khắc gây không ít sóng gió cho chuyện tình cảm của con giáp này. Cả bạn và người ấy đều có lỗi khi để mối quan hệ đi đến tình cảnh như hôm nay, đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người kia.

Tuổi Thìn

Mộc – Thổ xung khắc khiến vận trình tình cảm của những chú Rồng có chút trục trặc, nguyên nhân chính vẫn là do cả hai bạn quá tất bật với công việc cũng như theo đuổi niềm đam mê riêng. Cả hai nên bớt chút thời gian quan tâm tới đối phương để kéo gần khoảng cách, xóa nhòa mâu thuẫn.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành tương sinh giúp cho những chú Rắn đón tin vui tình cảm trong ngày. Vợ chồng có tranh cãi cũng dễ làm lành, bản mệnh có phạm sai lầm cũng được nửa kia tha thứ. Nhìn chung, gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc luôn đong đầy.

Ngũ hành tương sinh giúp cho những chú Rắn đón tin vui tình cảm trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa sinh Mộc bù đắp cho những chú Ngựa những tín hiệu khả quan cho nhân duyên của mình. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau trong thời gian này. Ngày đông giá lạnh quả đúng là lúc mà người ta xích lại gần nhau hơn. Người độc thân cũng có một vài cơ hội mới trong việc tìm kiếm nửa kia của mình.

Tuổi Mùi

Kim khắc Mộc khiến vận trình tình cảm của những chú Dê trong ngày này cũng không mấy êm đềm. Những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng khiến cho bản mệnh vô cùng mệt mỏi và thất vọng. Người độc thân nhân duyên kém, dù con giáp này và đối phương có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện nhưng mối quan hệ vẫn không đi đến đâu.

Tuổi Thân

Về phương diện tình cảm, trong ngày Kim khắc Mộc, người độc thân vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình. Có lẽ con giáp này nên giảm bớt tiêu chuẩn của mình đi thì hơn. Các cặp đôi có thể vì vấn đề tiền bạc mà tranh cãi gay gắt, mối quan hệ trở nên xấu đi trong chớp mắt.

Tuổi Dậu

Vận trình tình duyên cũng gặp không ít khó khăn trắc trở khi chịu ảnh hưởng của ngũ hành Kim Mộc xung khắc. Người đến rồi đi không trở lại, bản mệnh vẫn chưa thể tìm được người có thể dành trọn tâm tư tình cảm cho mình. Người có đôi cũng khó có thể có được tiếng nói chung trong khoảng thời gian này.

Vận trình tình duyên cũng gặp không ít khó khăn trắc trở khi chịu ảnh hưởng của ngũ hành Kim Mộc xung khắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong phương diện tình cảm, cục diện Mộc khắc Thổ cho thấy, con giáp này và nửa kia tiếp tục vướng vào những hiểu lầm không đáng có. Nếu cả hai không tỉnh táo thì sẽ có thể nói ra những lời khiến đối phương tổn thương. Tình cảm vì thế mà rạn nứt đi nhiều.

Tuổi Hợi

Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời đối với các cặp đôi. Sau bao trở ngại, cuối cùng thì cả hai cũng vẫn sánh bước bên nhau. Tình cảm vì thế mà ngày một nồng nàn, thắm thiết hơn. Cả hai có thể nghĩ đến chuyện về chung một nhà vào thời điểm này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.