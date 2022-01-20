Tình duyên 12 con giáp ngày 21/1: Mão có nguy cơ đổ vỡ, Mùi có cơ hội tìm được người yêu

Tuổi Tý và nửa kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào, ấm êm mà nhiều người mong ước. Hai người luôn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định dù ngoài kia có không ít tác động xấu.

Vận trình tình duyên có bước tiến đáng kể. Cục diện Sửu Dậu tam hợp chiếu mệnh mở ra cho người tuổi Sửu nhiều tin đáng mừng về tình cảm. Đôi lứa yêu nhau vượt qua nhiều ngăn trở mà tìm thấy hạnh phúc, sự bình yên.

Cục diện Sửu Dậu tam hợp chiếu mệnh mở ra cho người tuổi Sửu nhiều tin đáng mừng về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm đôi lứa nảy sinh không ít xích mích, hiểu lầm. Dù đã cố gắng giải thích nhưng cái tôi cố chấp của đối phương vô hình trung lại tách hai người ngày càng xa.

Tuổi Mão

Ảnh hưởng của cục diện Mão Dậu tương xung nên chuyện tình yêu đôi lứa có nguy cơ đổ vỡ rõ rệt. Con giáp này cần học cách cân bằng tốt giữa lý trí và con tim để tránh có những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng tới tình yêu hai người.

Tuổi Thìn

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Mỗi khi cảm thấy bối rối, nửa kia luôn khiến con giáp này con giáp này yên tâm và tin tưởng.

Tuổi Tỵ

Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù đối phương có khiến con giáp này không vừa ý thì bản mệnh cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên, sự nóng giận sẽ không giúp cho giải quyết vấn đề đâu.

Dù đối phương có khiến con giáp này không vừa ý thì bản mệnh cũng nên góp ý nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về phương diện tình cảm, nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân và người khác. Cho dù con giáp này có trong sạch đi nữa thì cũng không nên đẩy mình vào tình thế tình ngay lý gian, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào.

Tuổi Mùi

Bản mệnh có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Tuổi Thân

Đáng buồn là chuyện tình cảm của con giáp này và người nhà lại không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương để kìm nén cơn nóng giận.

Tuổi Dậu

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Ngày hôm nay, hai bạn có thể tạo thêm cho nhau những kỉ niệm đẹp.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có lẽ vì bạn đang tập trung cho sự nghiệp nên hai bạn ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn nhiều. Thời điểm này đề phòng có người thứ 3 xen vào hạnh phúc của mình, cần chia sẻ nhiều hơn với bạn đời để tránh rạn nứt.

Tuổi Hợi

Về phương diện tình cảm, ngũ hành sinh xuất khuyên người tuổi này nên cư xử nghiêm túc, rõ ràng với một mối quan hệ thay vì cứ đứng núi này trông núi nọ. Hãy nhớ chìa khóa của hạnh phúc chính là sự chân thành và chung thủy, nếu bạn không làm được điều đó thì bản thân chính là người đầu tiên chịu tổn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.