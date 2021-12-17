Tình duyên 12 con giáp ngày 17/12/2021: Tý rạn nứt, Thân có tin vui, Mùi muốn được tự do

Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt đòi hỏi người trong cuộc phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc. Còn nếu cứ né tránh vấn đề đang tồn tại thì sẽ gây ra nhiều hậu quả không mong.

Các cặp vợ chồng luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Người độc thân có sự cởi mở, chủ động nên gây được ấn tượng trong mắt những người xung quanh.

Vận trình tình cảm tuổi Dần hôm nay có chút buồn phiền ủ dột - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình duyên tuổi Dần hôm nay có chút buồn phiền ủ dột. Con giáp này làm việc gì cũng chỉ để ý tới cảm nhận của mình, điều này vô tình khiến bản mệnh quên đi người kia cũng có những đòi hỏi về cảm xúc riêng.

Tuổi Mão

Mối quan hệ tình cảm xuất hiện vết rạn nứt gây ra cảm giác mệt mỏi cho những người yêu nhau. Dù đã cố gắng không để không khí gia đình trở nên căng thẳng nhưng dường như vẫn không khá hơn là mấy.

Tuổi Thìn

Người độc thân gặp được những người cùng tư tưởng, có điểm chung và dễ nói chuyện. Bạn có thể suy nghĩ tới việc tiến xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Hãy chủ động đưa ra một vài tín hiệu để xác nhận tình cảm đối phương đang dành cho mình.

Tuổi Tỵ

Quý nhân ở bên, dẫn dắt người độc thân trên con đường tình yêu, không để bản mệnh lầm đường lạc lối. Tình duyên không phải lúc nào cũng có, thế nên nếu có cơ hội trong tay cần nhanh chóng nắm bắt.

Đối với người có gia đình hoặc người yêu, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của mình và người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với người có gia đình hoặc người yêu, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của mình và người ấy. Hơn nữa vì việc đi công tác thường xuyên mà bạn không có thời gian để nói chuyện, tâm sự với đối phương. Bạn nên dành một chút ít thời gian trong ngày để gọi điện về gia đình, hay là người yêu hâm nóng tình cảm.

Tuổi Mùi

Những bạn độc thân thời điểm này muốn dành thời gian cho bản thân, thích tự do nhiều hơn, bạn có vẻ không mấy tha thiết tới những đối tượng khác giới, bạn vẫn rất thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại.

Tuổi Thân

Hỏa sinh Thổ có thể mang đến tin vui cho chuyện tình cảm của bạn. Đường tình duyên như ý, hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim để không bỏ lỡ người mình yêu thương. Cả hai đã đi một đoạn đường dài mới gặp được nhau nên hãy trân trọng duyên lần này nhé.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Dậu che chở cho đường tình duyên của bản mệnh thêm phần thăng hoa. Người độc thân nhận ra đâu là yêu thương đích thực, cứ tìm kiếm ở tận đâu nhưng bạn chẳng thể ngờ được đó lại là một người luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho mình bấy lâu.

Ngọ Tuất Tương Phá có thể là nguyên nhân khiến phương diện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngọ Tuất Tương Phá có thể là nguyên nhân khiến phương diện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trục trặc, buồn nhiều hơn vui. Với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt, bạn cần phải chú ý và trò chuyện, tâm sự với nửa kia nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Ngày Mộc sinh Hỏa, tình yêu có cơ hội nở hoa kết trái khi bản mệnh chịu mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới từ đối phương. Đã tới lúc bạn sống cho chính bản thân mình, hãy tận hưởng những cung bậc cảm xúc thú vị mà chỉ tình yêu mới mang tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.