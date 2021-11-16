Tình duyên 12 con giáp ngày 17/11/2021: Dần cẩn thận có 'trà xanh' chen vào, Thìn đối mặt với nhiều trở ngại

Tâm linh - Tử vi 16/11/2021 21:08

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 17/11/2021 cho thấy Dần cẩn thận có 'trà xanh' chen vào, Thìn đối mặt với nhiều trở ngại.

Tuổi Tý

Nhờ có tam hợp mà người đang độc thân có sự lựa chọn khôn ngoan trong tình yêu, đó là sự kết hợp giữa cảm xúc và lý trí một cách hài hòa nhất. Những cặp đôi cũng đang ấp ủ những kế hoạch khá lý tưởng cho chuyến đi sắp tới để có nhiều thời gian hơn ở bên nhau.

Tuổi Sửu

Chuyện tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Sửu không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Sửu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

tinh duyen 1
Tuổi Sửu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Tuổi Mão

Vận tình duyên của Tuổi Mão có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Tư này Tuổi Mão sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm giữa Tuổi Mùi và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.

Tuổi Tỵ

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh hỗ trợ tuổi Tỵ cải thiện rõ rệt được mối quan hệ tình cảm khi bản mệnh có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

tinh duyen 2
Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh hỗ trợ tuổi Tỵ cải thiện rõ rệt được mối quan hệ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu hai người xảy ra những xung đột, cãi vã. Cả hai đều chẳng ai chịu thua ai, khăng khăng muốn làm những điều mình muốn. Nếu không có bất cứ giải pháp nào để gỡ rối thì e rằng kết cục xấu nhất tan vỡ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Dù đã có cuộc sống hôn nhân lâu dài nhưng người trong cuộc không còn hoà hợp, gắn kết như xưa. Tình cảm bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt khiến đôi lứa chia xa.

Tuổi Thân

Đường tình duyên của người tuổi Thân hôm nay có Thực Thần tọa mệnh. Bạn và người ấy có thể gặp phải một vài rắc rối trong ngày hôm nay, đôi bên có thể nảy sinh một vài ý kiến bất đồng mà chưa thể thống nhất ngay được.

Tuổi Dậu

Đường tình cảm của người tuổi Thân sẽ không được như ý khi gặp Chính Ấn. Những ai đang trong giai đoạn FA sẽ cảm thấy khó chịu với các cuộc hẹn bị sắp đặt. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ bản thân mình thực sự cần gì?

tinh duyen 3
Đường tình cảm của người tuổi Thân sẽ không được như ý khi gặp Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Tuất không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Tuổi Hợi

Phương diện tình cảm của Tuổi Hợi lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hung tinh chiếu mệnh, Ngũ Quỷ tác động, 3 con giáp này tuần mới từ ngày 15/11 đến 21/11/2021 gặp nạn đại hao, tiểu nhân hãm hại

Hung tinh chiếu mệnh, Ngũ Quỷ tác động, 3 con giáp này tuần mới từ ngày 15/11 đến 21/11/2021 gặp nạn đại hao, tiểu nhân hãm hại

Từ ngày 15/11 đến 21/11/2021, 3 con giáp này gặp nạn đại hao, tiểu nhân hãm hại do hung tinh chiếu mệnh, Ngũ Quỷ tác động.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 17/11/2021 Tình duyên 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'