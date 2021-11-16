Tình duyên 12 con giáp ngày 17/11/2021: Dần cẩn thận có 'trà xanh' chen vào, Thìn đối mặt với nhiều trở ngại

Nhờ có tam hợp mà người đang độc thân có sự lựa chọn khôn ngoan trong tình yêu, đó là sự kết hợp giữa cảm xúc và lý trí một cách hài hòa nhất. Những cặp đôi cũng đang ấp ủ những kế hoạch khá lý tưởng cho chuyến đi sắp tới để có nhiều thời gian hơn ở bên nhau.

Chuyện tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Sửu không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Sửu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Tuổi Sửu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Tuổi Mão

Vận tình duyên của Tuổi Mão có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Tư này Tuổi Mão sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm giữa Tuổi Mùi và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.

Tuổi Tỵ

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh hỗ trợ tuổi Tỵ cải thiện rõ rệt được mối quan hệ tình cảm khi bản mệnh có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh hỗ trợ tuổi Tỵ cải thiện rõ rệt được mối quan hệ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu hai người xảy ra những xung đột, cãi vã. Cả hai đều chẳng ai chịu thua ai, khăng khăng muốn làm những điều mình muốn. Nếu không có bất cứ giải pháp nào để gỡ rối thì e rằng kết cục xấu nhất tan vỡ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Dù đã có cuộc sống hôn nhân lâu dài nhưng người trong cuộc không còn hoà hợp, gắn kết như xưa. Tình cảm bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt khiến đôi lứa chia xa.

Tuổi Thân

Đường tình duyên của người tuổi Thân hôm nay có Thực Thần tọa mệnh. Bạn và người ấy có thể gặp phải một vài rắc rối trong ngày hôm nay, đôi bên có thể nảy sinh một vài ý kiến bất đồng mà chưa thể thống nhất ngay được.

Tuổi Dậu

Đường tình cảm của người tuổi Thân sẽ không được như ý khi gặp Chính Ấn. Những ai đang trong giai đoạn FA sẽ cảm thấy khó chịu với các cuộc hẹn bị sắp đặt. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ bản thân mình thực sự cần gì?

Đường tình cảm của người tuổi Thân sẽ không được như ý khi gặp Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Tuất không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Tuổi Hợi

Phương diện tình cảm của Tuổi Hợi lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.