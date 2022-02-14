Tình duyên 12 con giáp ngày 15/2/2022: Thìn xảy ra hiểu lầm, Hợi tốt đẹp, Ngọ không thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 21:39

Tử vi về tình duyên ngày 15/2/2022 cho thấy, 12 con giáp cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, tránh để công việc làm xa cách đôi bên.

Tuổi Tý

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn chớ nên vội vàng đến với bất cứ ai. Đôi bên cần nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau hơn.

Tuổi Sửu

Bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Bạn nên hiểu rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều.

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Bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong chuyện lứa đôi, bạn cũng là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai.

Tuổi Mão

Về mặt tình duyên, nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng và hai người cũng có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia có thể xảy ra hiểu lầm trong ngày hôm nay. Mỗi khi có vấn đề xuất hiện, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Tuổi Tỵ

Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

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Chuyện tình cảm tuổi Ngọ không thuận lợi trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm tuổi Ngọ không thuận lợi trong hôm nay. Tâm lý bất ổn gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ xã giao. Khi gặp chuyện trở ngại, bạn tự tìm đến cô đơn, tự cách ly chính mình với mọi người trong nhà. Nếu bạn có thể tập trung tinh thần vào công việc, phát huy hết khả năng hiện có thì tình cảm sẽ được yên ổn.

Tuổi Mùi

Về tình cảm, hôm nay tuổi Mùi thể hiện một thái độ bất mãn, không thèm để ý đối phương. Rồi đến một thời điểm nào đó lại nảy sinh chuyện cãi cọ, to tiếng. Tình cảm lúc này dậm chân tại chỗ, người có gia đình không hề có phản ứng qua lại hoặc đơn giản là giao tiếp đôi bên.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm của tuổi Thân có phần phiêu lưu hơn ngày thường. Tinh thần dám mạo hiểm, quá tự tin khiến những người khác giới có chút ác cảm. Bạn cần hấp dẫn đối phương bởi tính cách nhiệt tình, thẳng thắn, sức sống dồi dào, dám phấn đấu.

Tuổi Dậu

Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của tuổi Dậu gặp không ít trục trặc. Nếu còn giận hờn đối phương, bản mệnh nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận những thói quen sớm nắng chiều mưa của bản mệnh đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người rất nhiều.

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Ngày Thủy sinh Mộc, vận trình tình cảm của tuổi này diễn ra tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, cũng biết cách để tôn lên sức hút của mình khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Tuổi Hợi

Ngày Thủy sinh Mộc, vận trình tình cảm của tuổi này diễn ra tốt đẹp. Trong ngày, dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên gửi một vài tin nhắn yêu thương hoặc đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm bất ngờ, đây là cách rất hay để bản mệnh hâm nóng tình yêu dành cho đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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