Tình duyên 12 con giáp ngày 12/10/2021: Dần có dấu hiệu căng thẳng, Tỵ cần kiểm soát cảm xúc

Tâm linh - Tử vi 11/10/2021 21:13

Tử vi tình duyên 12 con giáp ngày 12/10/2021 cho thấy Dần có dấu hiệu căng thẳng, Tỵ cần kiểm soát cảm xúc.

Tuổi Tý

Các mối quan hệ của bản mệnh nhìn chung đều rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Đặc biệt là quan hệ với đồng nghiệp. Mọi người luôn có sự đoàn kết và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, tuổi Tý rất mừng vì được trở thành một thành viên trong đó. Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn trọng với các mối quan hệ tình cảm riêng tư để tránh vướng phải thị phi, hiểu lầm không đáng có.

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Sửu trong tình cảm thể hiện sự mạnh mẽ và có phần lấn át đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi tình duyên tuổi Sửu hôm nay dự đoán, trong tình cảm thể hiện sự mạnh mẽ và có phần lấn át đối phương. Với nam mạng tính tình có vẻ nóng nảy, lỗ mãng; dục vọng chiếm hữu khá mạnh nên ảnh hưởng tương đối xấu đến vận tình cảm hôm nay. Tính cách xấu này cũng khiến người có gia đình chịu ảnh hưởng xấu, nam mạng trở nên khắt khe và soi mói vợ mình hơn. Người đang yêu có điềm cãi cọ, rạn nứt.

Tuổi Dần

Nếu người tuổi Dần cảm thấy căng thẳng quá thì nên tìm cách giải tỏa căng thẳng, tìm ai đó cùng nói chuyện cho vơi bớt tâm sự. Tốt nhất bản mệnh đừng mang việc về nhà mà hãy gặp gỡ người thân, bạn bè rồi cùng ăn uống, trò chuyện nhé. Khi đó, người tuổi Dần sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều đấy.

Tuổi Mão

Thành quả hôm nay là điều bạn xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, ngũ hành tương khắc, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không được như mong muốn. Đôi bên đang khá lạnh nhạt và thờ ơ với nhau. Hãy tìm cách hâm nóng và hàn gắn những rạn nứt ngay khi còn kịp chứ đừng bỏ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới.

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Thành quả hôm nay là điều bạn xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đến cuối tuần, bản mệnh nên thận trọng với những lời đề nghị vượt sức tưởng tượng. Bởi con giáp này sẽ dễ bị những lời ngon ngọt của đối phương chiêu dụ, nên hãy nhờ đến sự tư vấn của những người xung quanh để nhìn nhận nó một cách khách quan. Người còn độc thân vẫn đang mải mê tìm kiếm một nửa phù hợp cho mình nhưng dường như mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào.

Tuổi Tỵ

Trong ngày mới hôm nay tuổi Tỵ cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt. Cục diện tương hại cho thấy con giáp này đang mắc nhiều sai lầm trong việc xử lý những vấn đề trong mối quan hệ của mình. Bản mệnh dễ dàng nổi nóng dù chẳng có chuyện gì đáng nói. Sự bốc đồng xốc nổi, điều này có thể khiến con giáp này hành động sai lầm, khiến cho đối phương cảm thấy chán nản, thất vọng mà buông lời chia tay.

Tuổi Ngọ

Tình cảm lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường, quan trọng là con giáp này thích nghi như thế nào và muốn hoàn thiện bản thân để tốt hơn mỗi ngày. Hôn nhân là một chặng đường dài, sẽ khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, bất đồng, nhưng nếu biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau thì tuổi Ngọ sẽ thấy hạnh phúc thôi.

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Trong cuộc sống hôn nhân, tranh cãi là điều khó tránh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong cuộc sống hôn nhân, tranh cãi là điều khó tránh. Quan trọng là bạn cư xử như thế nào khi đối mặt với những căng thẳng này. Phụ nữ nên nhường một lời, đừng hơn thua với chồng. Còn chồng nên lùi về sau một bước để nguôi cơn giận trong lòng. Đừng lôi những khuyết điểm của nhau ra mà công kích. Hãy giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để không đi quá giới hạn.

Tuổi Thân

Tình yêu đôi lứa thăng hoa, gia đình vui vẻ, các mối quan hệ xã giáo hài hòa khiến cho người tuổi Thân có được một ngày nhẹ nhõm. Dù bản mệnh đang ở trong mối quan hệ này hay chỉ là người đứng giữa thì cũng thấy thoải mái vì có thể dung hòa, các thành viên bao dung và hòa thuận với nhau.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cơ hội gặp được mối nhân duyên phù hợp thông qua sự mai mối, giới thiệu của bạn bè. Ban đầu chỉ là tình bạn thông thường nhưng sau quá trình tiếp xúc sẽ thấy phù hợp và phát triển quan hệ lên mức cao hơn.

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Ngũ hành xung khắc, những cảm xúc tiêu cực có thể khiến cho con giáp này bức bối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngũ hành xung khắc, những cảm xúc tiêu cực có thể khiến cho con giáp này bức bối, và chọn cách dồn nó lên vai người yêu thương. Thay vì làm cho những người luôn yêu quý tổn thương, bản mệnh nên ngồi lại và nhìn nhận những hành động của mình và tìm cách giải quyết sai lầm thì hơn.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ đón nhiều tin vui về tình cảm. Lục hợp quý nhân sẽ dẫn dắt người còn độc thân đến với ngưỡng cửa tình yêu. Đừng ngập ngừng do dự nữa mà hãy mở cửa trái tim mình đi. Người đã có đôi có cặp tận hưởng những giây phút ngọt ngào, vui vẻ bên cạnh nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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