Tiểu nhân hãm hại, thị phi bao vây, 3 con giáp này vào ngày 12/10/2021 có vận khí xấu, dễ hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 11/10/2021 20:53

Tử vi ngày 12/10/2021 cho thấy 3 con giáp này có vận khí xấu, dễ hao tài tốn của vì bị tiểu nhân hãm hại, thị phi bao vây.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 12/10/2021 cho hay, tuổi Dần sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy. Con giáp này dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, vì thế đừng đưa ra những quyết định quá nóng vội khi gặp kích động.

Hung tinh cũng nhắc nhở trong ngày hôm nay, bản mệnh không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó. Khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì, cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin.

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Tử vi ngày 12/10/2021 cho hay, tuổi Dần sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuổi Thìn hôm nay bị vận khí tương hình vô ơn khiến sự nghiệp rất xấu, bị kẻ khác chơi xấu. Bản mệnh quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Bạn cần chú ý hơn trong các nhiệm vụ được giao, đừng nên chỉ làm qua loa đại khái, đẽo cày giữa đường. Như vậy thì dù có thông minh mấy thì cũng không thể trở nên chuyên nghiệp được.

Con giáp này hãy tiết chế cảm xúc bản thân, việc này không chứng tỏ người tuổi Thìn hèn kém hay thua thiệt mà thể hiện cho cách cư xử của người trưởng thành, biết tôn trọng người khác. Hơn nữa khi mâu thuẫn nổ ra, hiệu suất làm việc cũng kém đi nên sẽ thiệt hại không ít đến lợi ích chung của công ty.

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Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem Tử vi tuổi Tuất hôm nay thấy rằng, sự nghiệp rất xấu, bị kẻ khác chơi xấu. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét.

Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Người này chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi ngày 12/10/2021 cho thấy 3 con giáp này nhờ có quý nhân dìu dắt mà tiền bạc rủng rỉnh, có vận may tài lộc.

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