Quý nhân dìu dắt, tiền bạc rủng rỉnh, 3 con giáp này vào ngày 12/10/2021 có vận may tài lộc, nên cố gắng nắm bắt

Tâm linh - Tử vi 11/10/2021 20:42

Tử vi ngày 12/10/2021 cho thấy 3 con giáp này nhờ có quý nhân dìu dắt mà tiền bạc rủng rỉnh, có vận may tài lộc.

Tuổi Tý

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý có những bước tiến triển thuận lợi khác hẳn tình trạng bế tắc trước đó. Đó là vì con giáp này gặp được quý nhân giúp đỡ, định hướng và dìu dắt bạn vượt qua sóng gió.

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Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý có những bước tiến triển thuận lợi khác hẳn tình trạng bế tắc trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Hãy trình bày yêu cầu tăng lương kèm theo các kết quả khảo sát của bạn. Lý do yêu cầu tăng lương của bạn sẽ rất thuyết phục sếp hiểu rằng bạn đang ý thức rất rõ giá trị của mình, và bạn sẵn sàng ra đi trong một thị trường lao động mở.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được quý nhân dẫn đường nên gặt hái được những thành tựu đáng nể, tạo đà thăng tiến không ngừng. Tin vui tới liên tiếp khiến con giáp này tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Bản mệnh làm việc vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ.

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Tuổi Mão được quý nhân dẫn đường nên gặt hái được những thành tựu đáng nể, tạo đà thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này biết muốn đạt được những điều mình mong muốn thì chỉ có cách là phải luôn cố gắng, sáng tạo và chủ động trong công việc. Hơn nữa, sự uy tín cũng tạo nên hình ảnh đẹp về con giáp này trong mắt mọi người. Mọi người đều rất yên tâm và tin tưởng mỗi khi tuổi Mão đảm nhiệm một việc gì đó.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thể sẽ gặp phải những áp lực, trọng trách khá lớn. Con giáp này hoàn toàn bị chi phối bởi các ý tưởng và chỉ đạo của người khác nên cảm thấy không hài lòng cho lắm. Tuy nhiên bản mệnh có thể đón nhận tin vui bất ngờ về tài lộc khi nhận một khoản tiền nào đó.

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Tiền bạc rủng rỉnh, người tuổi Dậu chẳng có gì phải lo lắng muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc rủng rỉnh, người tuổi Dậu chẳng có gì phải lo lắng muộn phiền. Tài lộc khởi sắc khi mà có nhiều người giới thiệu cho bản mệnh thêm những mối làm ăn. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì chắc chắn sẽ đạt được thành tích khả quan.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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