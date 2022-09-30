Tin vui đến với 3 con giáp sau vào 16h30p chiều mai (01/10), Thần Tài chống lưng, "Ông hoàng xổ số" bám gót, trúng số ngay ngày đầu tiên của tháng mới, tiền bạc rủng rỉnh đầy nhà, phú quý bao vây khắp lối

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 15:00

Chiều mai, 3 con giáp sau vàng bạc chất đống, ví tiền dày cộp, số dư tài khoản tăng lên không thấy điểm dừng.

Tuổi Thân

Thời gian chiều mai sẽ là lúc vận trình của người tuổi Thân sẽ khởi sắc hơn nhờ có nhiều cơ hội mới mở ra, quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt thời cơ hay không. Đây là thời điểm mà những người làm ăn có thể kiếm được một khoản thu kha khá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư một thu lời mười, tiền vào như nước.

Còn đối với những người làm công ăn lương, công việc sẽ có bước đột phá chẳng hạn như thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ tài chính nở rộ mà tình cảm của người tuổi Thân cũng thăng hoa, nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh kết hôn. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là trong công việc, tuổi Thân nên tránh xung đột, cần phải nhớ "một điều nhịn là 9 điều lành" để tránh gây thù chuốc oán với người khác.

Tin vui đến với 3 con giáp sau vào 16h30p chiều mai (01/10), Thần Tài chống lưng, 'Ông hoàng xổ số' bám gót, trúng số ngay ngày đầu tiên của tháng mới, tiền bạc rủng rỉnh đầy nhà, phú quý bao vây khắp lối - Ảnh 1
Thời gian chiều mai sẽ là lúc vận trình của người tuổi Thân sẽ khởi sắc hơn nhờ có nhiều cơ hội mới mở ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là người hiền lành, cầu tiến và không ngừng phấn đấu trong cuộc sống để xây dựng mọi thứ tốt đẹp, viên mãn. Tử vi học có nói, chiều mai, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giai đoạn này đến cuối năm công việc bất ngờ thuận lợi suôn sẻ, những dự định kế hoạch đều được vận hành trơn tru.

Cụ thể, chiều mai được xem là đại cát đại lợi với những người tuổi Ngọ, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tạo điều kiện làm giàu giúp tuổi Ngọ xây dựng được cuộc sống thập toàn thập mỹ trong tương lai, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng chăm chỉ càng kiếm được nhiều tiền, kể cả khi an nhàn thì tài vận cũng tự chạy vào túi.

Tin vui đến với 3 con giáp sau vào 16h30p chiều mai (01/10), Thần Tài chống lưng, 'Ông hoàng xổ số' bám gót, trúng số ngay ngày đầu tiên của tháng mới, tiền bạc rủng rỉnh đầy nhà, phú quý bao vây khắp lối - Ảnh 2
Tử vi học có nói, chiều mai, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thông minh, lanh lợi, không ngừng học hỏi sáng tạo để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng và xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Tuất đều công thành danh toại khi còn trẻ, họ từng là mẫu hình lý tưởng của nhiều người. Tử vi học có nói, trong chiều mai, cuộc sống tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn. Cụ thể, tuổi Tuất sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều có chuyển biến khởi sắc, gặp được một hỷ sự giúp tinh thần tuổi Tuất thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo và làm được nhiều việc hơn. Đặc biệt, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ tận tay chỉ dẫn và tạo điều kiện làm giàu, giúp tuổi Tuất đổi đời. Chỉ cần vững tâm nắm bắt mọi thứ thì mọi thứ sẽ viên mãn đủ đầy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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