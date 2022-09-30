Tối nay (30/9), "nước đẩy thuyền lên", 3 con giáp "qua cơn bĩ cực", bước qua nghèo khổ đổi đời thành đại gia nhờ có Thần Tài phù trợ, tiền bạc phủ khắp lối đi, viên mãn trăm bề, nghìn điều hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 13:33

Tối nay, 3 con giáp gặp mọi sự tốt lành, bình an nhờ có Thần Tài kề bên. Cùng xem là các con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Nhắc đến tuổi Thân, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Thân, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Tuổi Thân trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Theo tử vi, từ tối nay, vận may của những người tuổi Thân sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kỳ hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Những người tuổi Thân nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Thân đã rất vất vả nhưng đổi lại tối nay cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Thân sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Tối nay (30/9), 'nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', bước qua nghèo khổ đổi đời thành đại gia nhờ có Thần Tài phù trợ, tiền bạc phủ khắp lối đi, viên mãn trăm bề, nghìn điều hạnh phúc - Ảnh 1
Nhắc đến tuổi Thân, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần Tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Dậu. Bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Về đường tình duyên, tối nay là thời gian cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Dậu đang ở trong một mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

Tối nay (30/9), 'nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', bước qua nghèo khổ đổi đời thành đại gia nhờ có Thần Tài phù trợ, tiền bạc phủ khắp lối đi, viên mãn trăm bề, nghìn điều hạnh phúc - Ảnh 2
Về đường tình duyên, tối nay là thời gian cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong tối nay, tuổi Thìn chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình một cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, tối nay tuổi Thìn có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Về đường tình duyên, nếu như thời gian trước tình cảm của tuổi Thìn luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì tối nay, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm sau.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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