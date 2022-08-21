Tin vui cuối tuần (21/08) 3 con giáp số đỏ, trúng số độc đắc, sắm vàng đã tay, anh em họ hàng ganh tỵ đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 00:40

Cuối tuần (21/08) 3 con giáp sau được Thần Tài phù trợ, may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Ngọ

Tin vui cuối tuần (21/08) 3 con giáp số đỏ, trúng số độc đắc, sắm vàng đã tay, anh em họ hàng ganh tỵ đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Ngọ độc lập, tự chủ, thích kết giao bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này

Trong ngày hôm nay (21/08), do được sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Danh lợi song toàn nên người tuổi Ngọ chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, phú quý ngay hôm nay. 

Tuổi Hợi

Tin vui cuối tuần (21/08) 3 con giáp số đỏ, trúng số độc đắc, sắm vàng đã tay, anh em họ hàng ganh tỵ đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay (21/08), người tuổi Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc ùn ùn đổ ập vào nhà, vận may gõ cửa dồn dập. Không chỉ công việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm ở công sở, nghề tay trái cũng giúp Ngọ gom được lợi nhuận cực khủng.

Người tuổi Hợi trong ngày cuối tuần nhận nhiều tài lộc, công danh rộng mở không ngờ. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và đang được diễn ra theo đúng kế hoạch, con giáp không cần tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn thu thành công đáng nể. Tài lộc của Hợi cũng từ đây mà trở mình thăng tiến. Chi tiêu luôn ít hơn lượng tiền thu vào nên sẽ có khoảng tích lũy đáng kể.

Chuyện tình cảm của Hợi có nhiều thay đổi. Con giáp may mắn và nửa kia đứng trước nhiều lựa chọn mới ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của cả hai. Đây là cột mốc cho cái kết viên mãn của hai bạn.

Tuổi Tỵ

Tin vui cuối tuần (21/08) 3 con giáp số đỏ, trúng số độc đắc, sắm vàng đã tay, anh em họ hàng ganh tỵ đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, làm việc hết mình, có gì cũng không ngại. Tỵ thuộc tuýp sống chủ động nhất. Con giáp này chúa ghét bị phụ thuộc vào người khác và cũng chẳng mấy ai tin về sự may rủi. Ấy vậy mà, ông trời lại ưu ái cho Tỵ những điều may mắn mà hiếm con giáp nào có được.

Theo tử vi cuối tuần (21/08), tuổi Tỵ được quý nhân tam hội nâng đỡ, nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc. Thông qua cơ hội này, Tỵ đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình.

Tài vận của Tỵ cũng sáng hơn nhờ xuất hiện Thần Tài, hứa hẹn rất nhiều cơ hội tốt cho việc kiếm tiền. Con giáp này nhanh nhẹn và để ý hơn một chút thì sẽ nắm bắt được những một mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn thu được lợi nhuận cực lớn.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Bị đâm sau lưng, bị đặt điều nói xấu, bị vu oan giá họa là những gì top 3 con giáp sau phải gánh chịu trong 10 ngày tới (21/08-30/08/2022)

Bị đâm sau lưng, bị đặt điều nói xấu, bị vu oan giá họa là những gì top 3 con giáp sau phải gánh chịu trong 10 ngày tới (21/08-30/08/2022)

Top 3 con giáp bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đặt điều vu khống khiến bạn bị mất hình ảnh, danh dự trước mặt người thân, bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp top 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi