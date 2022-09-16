Tiếng gà vừa gáy bước qua ngày 21/8 Âm lịch, sổ vàng Nam Tào chỉ định, 3 con giáp phất lên mạnh mẽ như vũ bão, hỷ sự tới tấp, sẵn sàng "túi ba gang" mà hưởng lộc Trời, gia đạo sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 00:30

Tử vi 12 con giáp dự báo, hôm nay tiếng gà vừa gáy báo hiệu trời rạng sáng, 3 con giáp này ngồi chễm chệ trong sổ vàng của Nam Tào, vận trình rực sáng bất ngờ

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 16/9/2022 hôm nay, tam hội giúp sức khiến tuổi Dần có đầu óc nhanh nhạy, đặc biệt là trong các công việc khó khăn, đòi hỏi người có đầu óc, con giáp này luôn tiên phong đưa ra các giải pháp. Tuổi Dần làm trong các ngành nghề nghiên cứu, dịch vụ khẳng định được vị thế của mình. Với vốn tri thức phong phú, con giáp này sẽ khiến nhiều người khâm phục và kính trọng. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đó có thể là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp với mình hoặc giúp con giáp này giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực nắm bắt cơ hội thuộc về mình.

Hôm nay, may mắn còn đến với tuổi Dần trên phương diện tài lộc. Nếu là người làm ăn, con giáp này có thể mở rộng quy mô bán hàng hoặc kinh doanh sản xuất, để lợi nhuận đổ về ào ạt. Người làm công ăn lương cũng nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Con giáp này có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình không hề uổng phí, cấp trên luôn rõ bản mệnh đã làm được những gì.

Tiếng gà vừa gáy bước qua ngày 21/8 Âm lịch, sổ vàng Nam Tào chỉ định, 3 con giáp phất lên mạnh mẽ như vũ bão, hỷ sự tới tấp, sẵn sàng 'túi ba gang' mà hưởng lộc Trời, gia đạo sung túc - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 16/9/2022 hôm nay, tam hội giúp sức khiến tuổi Dần có đầu óc nhanh nhạy, đặc biệt là trong các công việc khó khăn, đòi hỏi người có đầu óc, con giáp này luôn tiên phong đưa ra các giải pháp. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, được cục diện Nhị Hợp trợ mệnh, người tuổi Mão gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Bản mệnh có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Những rắc rối dần được con giáp này gỡ bỏ và bạn có thể tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn mà không gặp bất cứ trở ngại nào thêm nữa. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở ngay trước mắt. Các mối quan hệ bạn bè đối tác cũng rất hài hòa, mang đến nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai. Chỉ cần đi theo đúng lộ trình mà bạn lập ra, mục tiêu sẽ sớm được chinh phục.

 

Thiên Tài nhập cục, vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong ngày thứ 6 này có hướng khởi sắc mạnh mẽ. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó. Bản mệnh có được các khoản tiền này từ nguồn thu phụ, nghề tay trái hay nhờ may mắn mà trúng thưởng, trúng số bất ngờ. Với sự nhạy bén của mình, bạn nhanh chóng nhìn ra được cơ hội kiếm tiền hiếm có và ngay lập tức nắm bắt lấy, chẳng để bỏ lỡ thời cơ. 

 

Tiếng gà vừa gáy bước qua ngày 21/8 Âm lịch, sổ vàng Nam Tào chỉ định, 3 con giáp phất lên mạnh mẽ như vũ bão, hỷ sự tới tấp, sẵn sàng 'túi ba gang' mà hưởng lộc Trời, gia đạo sung túc - Ảnh 2
Thiên Tài nhập cục, vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong ngày thứ 6 này có hướng khởi sắc mạnh mẽ. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu tiến khá hanh thông, thuận lợi. Con giáp này dễ dàng nhận được sự công nhận của mọi người nếu làm trong những lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Sự cố gắng của chính bạn đã trở thành quý nhân cho công việc của chính bạn. Bản tính chăm chỉ, cẩn thận, không ham danh lợi của tuổi Sửu được cấp trên đánh giá cao, hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để đạt được nhiều thành quả trong tương lai. Con giáp cứ tự tin bước về phía trước, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

Hôm nay dự báo bạn gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc. Trong đó sự thuận lợi trong công việc là một trong những lý do chính khiến cho tài vận của tuổi Sửu phất lên trong ngày thứ 6 này. Nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể nữa. Đó là nhờ sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc thời gian vừa qua. Hôm nay cũng là ngày có lộc ăn, không có nhiều ưu sầu, bạn chủ yếu là rong chơi ít suy nghĩ về công việc.

Tiếng gà vừa gáy bước qua ngày 21/8 Âm lịch, sổ vàng Nam Tào chỉ định, 3 con giáp phất lên mạnh mẽ như vũ bão, hỷ sự tới tấp, sẵn sàng 'túi ba gang' mà hưởng lộc Trời, gia đạo sung túc - Ảnh 3
Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu tiến khá hanh thông, thuận lợi. Con giáp này dễ dàng nhận được sự công nhận của mọi người nếu làm trong những lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Cuối tháng 8 âm lịch tới đây, người 3 tuổi này sẽ nhận nhiều phúc khí, làm ăn thuận lợi, của cải cũng dần tăng lên, cuộc sống suôn sẻ hơn.

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