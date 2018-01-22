Tiền tài tiêu tán, mất hết tất cả chỉ vì vô tình phạm phải thói quen PHÁ TÀI sau

Tâm linh - Tử vi 22/01/2018 15:25

Hãy bỏ ngay những thói quen phá tài sau nếu không muốn xui xẻo ám vận, lâm vào cảnh trắng tay lúc nào không hay.

Nhiều người thắc mắc vì sao tài vận sa sút, vận đen liên tục áp vận mà không biết rằng chính những thói quen tưởng chừng như vô hại sau lại khiến họ bị phá tài, lộc lá bay biến.

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Uống trà nửa đêm là thói quen gây phá tài nhiều người vô tình mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Thức giấc uống trà lúc nửa đêm

Gia chủ nên có thời gian nghỉ ngơi điều độ, tránh thức khuya nếu không lâu dần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và làm vận may đi xuống. Theo các chuyên gia phong thủy, đêm khuya là thời gian vượng tính âm, nhưng trà thuộc hành mộc lại thuộc tính dương. Nếu uống trà nửa đêm sẽ khiến âm dương xung khắc, gây tác động xấu đến vận khí của chủ nhân.

Vậy nên, nếu mất ngủ bạn nên nghe nhạc không lời hoặc nằm thư giản để tự ru ngủ mình để đảm bảo sức khỏe, tài vận.

Tiền tài tiêu tán, mất hết tất cả chỉ vì vô tình phạm phải thói quen PHÁ TÀI sau - Ảnh 2
Bạn có thể dùng tiền lẻ để làm công đức, tuy nhiên đừng bao giờ từ chối nhận lại tiền thừa - Ảnh minh họa: Internet

Không nhận lại tiền thừa

Khi mua hàng, trả tiền gửi xe nhiều người vì nghĩ một hay hai nghìn đồng là tiền lẻ, không đáng là bao nên thường tự chối nhận lại tiền thừa. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng việc cho người khác tiền khi mình chẳng nhận lại quyền lợ gì chẳng khác nào việc hai tay dâng vận may của mình cho người khác.

Vệ sinh vùng trán không kỹ càng

Khi rửa mặt, nam giới thường không chú trọng vùng da trán bởi họ cho rằng trán là vùng da khỏe mạnh nhất trên gương mặt. Thế nhưng, nhân tướng học cảnh báo rằng trán là bộ phận đại diện cho sự nghiệp, tài chính của một người. Nếu trán không được vệ sinh sạch sẽ tiền đồ khó lòng xán lạn.

Tiền tài tiêu tán, mất hết tất cả chỉ vì vô tình phạm phải thói quen PHÁ TÀI sau - Ảnh 3
Tùy tiện nháy mắt sẽ khiến chủ nhân tự rước họa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tùy tiện nháy mắt

Thông thường, nếu bỗng dưng mắt bị giật hay nháy đây được cho là điềm báo chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Thế nên, nếu tùy tiện nháy mắt bạn sẽ rất dễ vướng phải tai ương, tự tước đi vận may của chính mình.

Rung chân, rung đùi

Đàn ông rung đùi dù làm được bao nhiêu tiền cũng bay biến tất cả, không giữ được đồng nào. Đàn bà rung đùi, không chỉ kém sang mà còn tự tạo thị phi. Vậy nên, muốn đời bình an, no đủ dù là nam hay nữ bạn hãy bỏ ngay thói quen phá tài trên.

Tiền tài tiêu tán, mất hết tất cả chỉ vì vô tình phạm phải thói quen PHÁ TÀI sau - Ảnh 4
Gia chủ chớ dại treo quần áo bẩn trong nhà vệ sinh nếu không uế khí sẽ ám vận - Ảnh minh họa: Internet

Treo quần áo  trong nhà vệ sinh

Sau khi tắm, bạn nên mang quần áo cho thẳng vào máy giặt hoặc xếp gọn và cho vào giỏ chứa quần áo bẩn. Việc treo quần áo trong nhà vệ sinh sẽ khiến uế khí ám vận, gây tổn hao tài vận của gia chủ.

Không so đũa khi ăn

Trước khi dùng cơm, bạn hãy chắc rằng đôi đũa bạn đang dùng có độ dài bằng nhau, không bị dài ngắn sole. Người xưa quan niệm rằng, một đôi đũa lệch sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của, gặp chuyện không may. 

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời

Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời

Dưới đây là những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến tài lộc bay biến, làm mãi vẫn nghèo hèn gia chủ hãy bỏ ngay.

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