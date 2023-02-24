Thượng đế sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền vào 2 ngày cuối tuần: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 11:00

Vào hai ngày cuối tuần, cơ hội kiếm tiền đổ về, tài lộc của 3 con giáp sẽ rộng mở, nguồn thu đột nhiên tăng cao.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Họ đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích. Con giáp này hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này. Tử vi học có nói, con giáp tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình.

Thượng đế sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền vào 2 ngày cuối tuần: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là bí quyết giúp họ chuyển bại thành thắng. Họ có thể hoàn thành công việc một cách kịp thời với ý tưởng riêng của bản thân và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được tinh thần tích cực của người tuổi Dần. Họ được cấp trên để mắt đến, trao cho cơ hội tiến thân.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, những người tuổi Hợi có vận may nhân lên gấp bội, có quý nhân phù trợ nên vận trình càng thuận lợi hanh thông. Người tuổi này vốn rất siêng năng trong công việc, một khi dốc hết sức lực sẽ đạt được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Thượng đế sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền vào 2 ngày cuối tuần: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có chí tiến thủ, biết cách đối nhân xử thế nên dễ nhận được sự yêu mến, gặp khó khăn có quý nhân đưa tay giúp đỡ. Những ngày tới đây, họ hứa hẹn sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp, nếu nắm bắt được cơ hội làm giàu sẽ thịnh vượng suốt quãng đường còn lại.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nhờ có cát tinh che chở nên vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh thì dự định thuận buồm xuôi gió, cơ hội trao tay, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được. Với những người theo lĩnh vực kinh doanh, bạn có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt, có thể tận dụng điểm mạnh này để tìm thêm nhiều khách hàng tiềm năng.

Thượng đế sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền vào 2 ngày cuối tuần: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng với lòng quyết tâm, bạn chắc chắn có thể giành được thành công. Không dừng lại ở đó đâu, những mục tiêu mà con giáp này đặt ra rồi sẽ nhanh chóng và dễ dàng đạt được. May mắn khiến cho chính bạn cũng không thể tin nổi vào mắt mình, tuổi Tỵ có tự hào về những thành công mình đạt được trong thời gian này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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