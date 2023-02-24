Đúng 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/2): Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 10:44

Bước sang 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp may mắn này sẵn sàng may túi ba gang, mang theo hốt bạc, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, chẳng sợ tiểu nhân.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc. Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong khoảng thời điểm 3 ngày liên tiếp có chiều hướng đi lên.

Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng. Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty.

Đúng 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/2): Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp tuổi Tỵ cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi. Thời gian tới, vì công việc vất vả nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất mạnh mẽ và dũng cảm. Họ làm việc rất chăm chỉ, không dám chểnh mảng dù là một chút. Những nỗ lực không ngừng sẽ giúp họ gặt hái được thành quả xứng đáng trong thời gian tới đây.

Theo tử vi, bắt đầu từ 3 ngày liên tiếp, người tuổi Dần sẽ thấy rõ vận trình của mình tiến triển tích cực hơn, thường xuyên xảy ra các sự kiện vui vẻ. Công việc không còn phát sinh vấn đề, gặp khó khăn nào cũng có thể nhanh chóng giải quyết.

Đúng 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/2): Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, những chú Hổ sẽ mở ra trang mới đầy hứa hẹn, người làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được thành công. Người tuổi này vốn có năng lực, chỉ cần nỗ lực không ngừng thì số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ không ngừng tăng lên.

Tuổi Sửu

Xem tử vi, người tuổi Sửu được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn trong 3 ngày liên tiếp này nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Vào lúc này, vận may vào ngày này có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Đúng 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/2): Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, may mắn ngập tràn, tài lộc ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 ngày liên tiếp, con giáp này có vận may về tài lộc, dự là cả tháng của bạn sẽ khá dư dả đây. Công việc ở thời điểm này cũng đạt nhiều bước tiến khả quan. Đường công danh của con giáp này đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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