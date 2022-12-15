Thứ Năm tiền vàng đầy ụ: 3 con giáp lộc đỏ như son, may mắn hân hoan, làm 1 lời 100, giàu sang sung túc

Tử vi dự báo rằng vào Thứ Năm 15/12, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng. Mọi việc đều được tuổi Mùi tính toán kỹ và nằm trong tầm kiểm soát.

Dù gặp hung tinh chiếu mệnh, nhiều khó khăn ập đến, tuổi Mùi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc. Chuyện tình duyên của tuổi Mùi cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Trong công việc, tuổi Mùi là người cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chu toàn. Nhờ bản tính cầu tiến, tuổi Mùi có thể đạt được những bước phát triển lớn trong sự nghiệp.

Vào Thứ Năm 15/12, tuổi Mùi nắm cơ hội mới. Hãy sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, làm tốt nhất có thể. Đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi hết sức.

Tuổi Tý

Bước sang ngày Thứ Năm 15/12, tuổi Tý trở thành con giáp cực kì may mắn nhờ nhận được sự hậu thuẫn đến từ Thần Tài, làm đâu thắng đó, đụng đâu ra tiền đó.

Mọi kế hoạch đề xuất trước đó được thông qua, từ bước đầu đã thấy được sự khả thi thì việc mang về lợi nhuận không có gì ngạc nhiên.

Đặc biệt phải nhắc đến ngày thứ Năm đỏ thắm khi được Chính Ấn và Thiên Phúc trợ mệnh. Tý tập trung vào công việc của mình nên tiền bạc đổ về tay không ngớt, nhất là tiền hoa hồng nhiều hơn cả tiền lương cứng.

Việc buôn bán kinh doanh đạt được doanh thu vượt ngoài kế hoạch. Tuy có một vài vấn đề phát sinh gây trục trặc nhất thời nhưng vẫn không thể lấp đi khả năng ứng xử và khả năng kiếm tiền thiên bẩm của bản mệnh.

Các mối quan hệ xã giao trong hai ngày cuối tuần cũng vô cùng hài hòa, việc kí thêm các hợp đồng dài hạn là điều hiển nhiên thấy được nhờ có quý nhân giới thiệu, ngỏ lời giúp đỡ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.