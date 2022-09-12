Thứ Hai đầu tuần (12/9): NGỌC HOÀNG DẪN ĐƯỜNG TỚI KHO BÁU, 3 con giáp vận mệnh sáng rực, hưởng trọn lộc lá của thiên hạ, thăng tiến vù vù ai cũng phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 03:00

Xem tử vi cho 12 con giáp nhận thấy, những con giáp sau đây vận trình ổn định, vững vàng, vận tài lộc phát triển rất khả quan.

Tuổi Tỵ

Hôm nay có quý nhân Tam Hội ở bên chỉ đường dẫn lối, công việc của người tuổi Tỵ trở nên hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Các mối quan hệ bạn bè đối tác cũng rất hài hòa, mang đến nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai. Với năng lực được khẳng định, vị thế của người Tỵ dần tăng tiến lên các nấc thang mới cao hơn triển vọng hơn nhờ sự giúp sức của Chính Ấn. Cấp trên nhìn thấy ở con giáp này những tiềm năng ẩn giấu và muốn trao thêm những trọng trách quan trọng hơn.

Thiên Tài nhập cục, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này có hướng khởi sắc mạnh mẽ. Bản mệnh có được các khoản tiền này từ nguồn thu phụ, nghề tay trái hay nhờ may mắn mà trúng thưởng, trúng số bất ngờ. Với sự nhạy bén của mình, bạn nhanh chóng nhìn ra được cơ hội kiếm tiền hiếm có và ngay lập tức nắm bắt lấy, chẳng để bỏ lỡ thời cơ. Tuy nhiên bạn cũng đừng vì nóng vội mà hành động thiếu cẩn trọng, bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn mà liều lĩnh dấn thân.

Thứ Hai đầu tuần (12/9): NGỌC HOÀNG DẪN ĐƯỜNG TỚI KHO BÁU, 3 con giáp vận mệnh sáng rực, hưởng trọn lộc lá của thiên hạ, thăng tiến vù vù ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 1
Hôm nay có quý nhân Tam Hội ở bên chỉ đường dẫn lối, công việc của người tuổi Tỵ trở nên hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Các mối quan hệ bạn bè đối tác cũng rất hài hòa, mang đến nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tinh thần của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay rất thoải mái. hính Quan sẽ xuất hiện để thúc đẩy công việc của người tuổi Dần tốt hơn. Những kế hoạch đang gặp khó khăn dường như đã có thể có bước tháo gỡ. Bạn lên cho mình những kế hoạch và dự định mới để thay đổi không khí làm việc đồng thời khiến cho đồng nghiệp kính nể bạn nhiều hơn. Chính điều này khiến tinh thần của bạn phấn chấn hơn và trở nên nhiệt tình với công việc.

Tài chính ổn định, bản mệnh kiếm tiền như hái nên khi mua sắm không cần phải đắn đo quá nhiều. Đặc biệt hôm nay có Thực Thần nên rất tốt cho việc xuất hành. Bởi vậy, những ai đang có cơ hội đi du lịch thì đây là cơ hội để bạn có những trải nghiệm tốt về cuộc sống. Hôm nay cũng là thời điểm bạn nên dành thời gian để hỏi thăm bạn bè, người thân. Đây là việc nên làm để giúp gắn kết và cũng là mang lại nguồn phúc khí dồi dài, hung hóa cát, cuộc sống trôi chảy và tốt đẹp.

Thứ Hai đầu tuần (12/9): NGỌC HOÀNG DẪN ĐƯỜNG TỚI KHO BÁU, 3 con giáp vận mệnh sáng rực, hưởng trọn lộc lá của thiên hạ, thăng tiến vù vù ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 2
Tinh thần của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay rất thoải mái. hính Quan sẽ xuất hiện để thúc đẩy công việc của người tuổi Dần tốt hơn. Những kế hoạch đang gặp khó khăn dường như đã có thể có bước tháo gỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho biết người tuổi Dậu có tam hợp cục nên mọi việc đều hanh thông, thuận lợi. Bạn nên tiến hành công việc lớn, những mục tiêu chưa hoàn thành cũng xúc tiến thật nhanh, sẽ có hiệu quả hơn hẳn so với những ngày trước đó. Được cấp trên nâng đỡ, cấp dưới ủng hộ, bạn bè đồng nghiệp cùng hợp tác nên mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành rất nhanh.

Thiên Tài còn mang tới cho bản mệnh khoản thu nhập rất khá từ công việc bên ngoài, có duyên với việc đầu tư kinh doanh nên rủng rỉnh tiền bạc. Đặc biệt, bạn còn được trợ giúp từ người thân, bạn bè nên đường kiếm tiền lại càng tốt hơn, có một khoản tích lũy không nhỏ. Đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ sẽ là gợi ý hay cho người tuổi Dậu. Dám nghĩ dám làm, chắc chắn khoản tiền mà ban thu được sẽ vượt ngoài mong đợi, mạnh dạn lên nhé.

Thứ Hai đầu tuần (12/9): NGỌC HOÀNG DẪN ĐƯỜNG TỚI KHO BÁU, 3 con giáp vận mệnh sáng rực, hưởng trọn lộc lá của thiên hạ, thăng tiến vù vù ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 3
Thiên Tài còn mang tới cho bản mệnh khoản thu nhập rất khá từ công việc bên ngoài, có duyên với việc đầu tư kinh doanh nên rủng rỉnh tiền bạc. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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