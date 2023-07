Thứ 5 tuần này (28/7), lãi mẹ đẻ lãi con, 3 con giáp có khả năng ‘biến khó khăn thành sức mạnh’, rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Tý trước đây do chịu áp chế của hung tinh nên sự nghiệp, tài vận, tình cảm xuống dốc không phanh.

Thứ 5 ngày 28/7 này, cuộc sống của người tuổi Tý thay đổi hoàn toàn, do được phúc tính phù hộ nên vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Đây chính là thời gian may mắn nhất năm của người tuổi Tý trong năm nay.