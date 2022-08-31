Thứ 4 (31/8), 3 con giáp vấp phải hung vận, công danh trắc trở, tài lộc hao hụt, xui xẻo bao vây, chớ chủ quan lơ là

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 03:33

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ 4 ngày 31/8 có những con giáp sau đây không may vướng phải xui xẻo trong cuộc sống, cần bình tĩnh giải quyết

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý sẽ phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn dưới tác động của Thương Quan. Đặc biệt, nếu không cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, người làm ăn có thể rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc.

Còn với người làm công ăn lương, bạn có thể cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc khi đối mặt với đủ loại rắc rối. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là khó tránh khỏi và nó sẽ giúp bạn ngày một trưởng thành mạnh mẽ hơn.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không mấy yên ấm. Có lẽ những bất đồng ý kiến thường xuyên xảy ra vì đôi bên chưa thực sự thấu hiểu. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa.

Thứ 4 (31/8), 3 con giáp vấp phải hung vận, công danh trắc trở, tài lộc hao hụt, xui xẻo bao vây, chớ chủ quan lơ là - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý sẽ phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn dưới tác động của Thương Quan. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm còn nhiều nỗi niềm. Người tuổi này trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những thay đổi thất thường, đặc biệt là sự hờ hững và có phần vô tâm của nửa kia không khỏi khiến con giáp này đau lòng.

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra kém may. Tử vi ngày mới cho biết đường công danh của con giáp này đang bị chi phối bởi hoạ tiểu nhân đeo bám. Người tuổi này cần phải thận trọng hơn trong mỗi lời nói ra, vì nếu không cẩn thận có thể sẽ bị mang ra làm trò đàm tiếu.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Tốt nhất là con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để cải thiện nguồn thu nhập trong ngày.

Thứ 4 (31/8), 3 con giáp vấp phải hung vận, công danh trắc trở, tài lộc hao hụt, xui xẻo bao vây, chớ chủ quan lơ là - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra kém may. Tử vi ngày mới cho biết đường công danh của con giáp này đang bị chi phối bởi hoạ tiểu nhân đeo bám. Ảnh minh họa

Tuổi Tị

Căn cứ tử vi hàng ngày, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tị cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong công việc vào ngày hôm nay. Hãy chú ý giữ bình tĩnh, chớ nên nóng nảy, bởi nếu không thì mâu thuẫn, xích mích có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
 
Đặc biệt, bản mệnh cần tránh đối đầu với cấp trên, cho dù có ý kiến bất đồng thì bạn cũng nên nêu quan điểm một cách nhẹ nhàng chứ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến đôi bên đều trở nên nóng nảy.
 
Thủy khắc Hỏa, tử vi 2022 khuyên bản mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp như vậy. Tiền mất rồi có thể kiếm lại, còn một khi tình cảm đã phai nhạt thì bạn khó có thể bù đắp được nữa.

Thứ 4 (31/8), 3 con giáp vấp phải hung vận, công danh trắc trở, tài lộc hao hụt, xui xẻo bao vây, chớ chủ quan lơ là - Ảnh 3
Căn cứ tử vi hàng ngày, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tị cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong công việc vào ngày hôm nay. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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