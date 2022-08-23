Thứ 4 (24/8): 3 tuổi có căn phú quý, được Quý nhân soi đường chỉ lối, tài lộc dồi dào, có tài biến dữ hóa lành, biến rủi thành may, tài lộc vây quanh, vươn mình trỗi dậy

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Hợi mang vận số giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Con giáp này theo đuổi ngành nghề nào đều có thể vươn tới đỉnh cao. Người tuổi Hợi tính tình tốt bụng, trung thực, nhiệt tình, hào phóng, có nhiều bạn bè.

Con giáp này có tài lộc vượng, sự nghiệp khởi sắc đi lên. Họ có nhiều của cải, cuộc sống hưng vượng.

Từ bần hàn rồi trở nên giàu có, con giáp tuổi Hợi giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như mình khi xưa.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ sẽ có một tháng trên cả tuyệt vời khi mọi dự án, kế hoạch trong công việc đều diễn ra trôi chảy và vô cùng thuận lợi. Bạn vốn nổi tiếng tham vọng và rất cạnh tranh. Bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất trong mọi việc mình làm.

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Sự chăm chỉ và ý chí của bạn sẽ được đền đáp vào thứ 4 (24/8). Chỉ cần thêm một chút tự tin và lạc quan nữa thôi, bạn nhất định sẽ thành công, đủ khả năng và nhận được nhiều hỗ trợ để giải quyết, xử lý mọi vấn đề.

Bên cạnh đó, bạn cũng có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc đảm nhận những vai trò quan trọng tại nơi làm việc.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để có được thành quả. Có thể sinh ra không may mắn nhưng con giáp này luôn làm việc rất hăng say, hết mình và có ý chí vươn lên. Và cũng vì cuộc sống không dễ dàng gì có được thành công nên họ cũng hết sức khiêm tốn và biết tiết kiệm.



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Tuổi Thân thường làm việc lớn chứ không thích đầu tư cỏn con, và khi có tiền thì sẵn sàng vun vén cho các cuộc làm ăn để kiếm lời. Ngoài ra, những người tuổi Thân cũng không chịu khuất phục trước người khác, phải làm lãnh đạo mới cam lòng. Về sau họ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền và biết cách tiết kiệm, cất giữ khiến cho túi tiền ngày một dày lên nhưng đồng thời cũng không muốn cho ai biết sự giàu có dư dả của họ!

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.