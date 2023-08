Tử vi 12 con giáp ngày thứ 3 (23/8): Tỵ có cơ may phát tài giàu to, Dần xởi lởi trời cho, tha hồ hốt của, Mùi lại cực kì đào hoa

Tài chính: Tình hình tài chính không được tốt do có sự mất mát từ Bạch Hổ.

Cẩn trọng: Bản mệnh được nhiều người trợ giúp nhưng bạn không quan tâm điều này.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Tuổi Sửu

Tình duyên: Người tuổi Sửu mất rất nhiều thời gian để quan tâm đến đối phương và chiều lòng họ.

Công việc: Mệnh chủ có Thiên Tài độ mệnh nên làm gì cũng có thể được nhiều người giúp đỡ.

Tài chính: Tuổi Sửu có Lộc Tồn tọa mệnh nên chuyện làm ăn cũng tốt hơn nhiều.

Cẩn trọng: Bản mệnh nên dừng lại việc nói năng mất kiểm soát.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Tuổi Dần

Công việc: có phần hơi căng thẳng. Mặc dù là người có thành tích, có tiếng nói trong cơ quan nhưng thời gian gần đây có vẻ như bạn hơi nghiêm nghị, cứng rắn. Xởi lởi, thoáng tính một chút sẽ khiến công việc phát triển nhanh hơn.

Tình cảm: Vận lâm Tương Hại cho thấy nhiều người đang trong mối quan hệ căng thẳng, suýt chia tay, đổ vỡ. Một số gia đình sắp tiễn người thân đi xa làm ăn hoặc có xích mích nhỏ trong dòng họ vì chuyện cha mẹ, tiền bạc.

Tài lộc: Nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa nên khá khởi sắc, đây chính là điểm sáng trong ngày. Với những ai làm kinh doanh thì đây là một ngày buôn may bán đắt, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xám, vàng

Tuổi Mão

Vận thế tổng thể của những người tuổi Mão hôm nay ở mức trung bình, bạn dễ cảm thấy mình kém cỏi. Vận trình tình duyên giảm sút, đừng nói dối người yêu kẻo bị phát hiện đấy.

Công việc khôn thuận, bạn không thể thực hiện đúng chỉ thị của lãnh đạo. Tài lộc ở mức trung bình, Mão còn mắc tật tiêu tiền quá tay.

Sức khỏe bình thường, bạn dễ cảm thấy mệt mỏi.

Tài lộc: Thời gian trước gặp không ít khó khăn nhưng cuối tháng này, tuổi Mão sẽ đỡ vất vả hơn, dần thu về những thành quả nhất định.

Tuổi Thìn

Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, tổng thể vận thế của những người tuổi Thìn đang lên, có nhiều lợi thế. Vận trình tình duyên tăng tiến, Thìn tỏ tình mạnh mẽ, sắp thành công trong việc theo đuổi tình yêu.

Công việc hôm nay tạm ổn, bạn biết phân tích khả năng của mình, từ đó đề ra kế hoạch vừa sức. Tài lộc giảm sút, xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh.

Sức khỏe giảm, đừng kén ăn nhé, phải ăn đủ chất.

Tuổi Tỵ

Tổng thể vận thế của người tuổi Tỵ hôm nay ở mức trung bình, bạn dễ bị người khác bỏ qua và cho ra rìa. Vận trình tình duyên giảm sút, đối với những hành động tỏ tình của người khác, bạn không coi trọng.

Công việc đang lên, Tỵ nhanh chóng xây dựng đội ngũ của mình. Tài lộc rất tốt, bạn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, có cơ may trở nên giàu có.

Tuổi Ngọ

Công việc: Chính Ấn giúp đỡ nên tuổi Ngọ có nhiều cơ hội hơn để khẳng định bản thân mình vì thế mà bạn không cần phải lo lắng nữa. Con giáp này thường xuyên bị người khác vay mượn tiền nhưng không trả.

Tình cảm: Tình hình tình cảm được ổn định, hài hòa hơn trong những ngày tới vì vậy mà bạn rất vui vẻ. Con số may mắn: 1, 3

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ tính cách hiền hòa, cởi mở. Nếu còn độc thân, con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình, chớ nên mãi sống trong thế giới riêng.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất mỗi khi gặp khó khăn và là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Thiên Quan khuyên bạn nên cẩn trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến sự nghiệp. Chớ vội vàng đưa ra quyết định nào đó chỉ vì nghe theo lời rủ rê của người ngoài, bởi ngay lúc đó bạn sẽ không thể lường hết những khó khăn mà mình sẽ gặp phải đâu.

Giờ tốt: 21h - 23h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Dậu

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tuổi Thân

Công việc: Thân được Chính Tài tương trợ nên khá chăm chỉ cày cuốc, công danh sự nghiệp, tiền lương của tuổi này trong ngày mới khá rộng mở. Đặc biệt những người thừa kế sự nghiệp từ gia đình sẽ gặp rất nhiều tin vui bất ngờ.

Tình cảm: Nhờ Lục Hợp cục nên vợ chồng cảm thông cho nhau, thấu hiểu, sống thiên về tình cảm, biết cách chăm lo gia đình nhỏ. Tuổi này đi ra ngoài cũng hay được người khác giúp vì tính tình lương thiện, nhanh nhẹn.

Tài lộc: Ngoài ra trong ngày hôm nay tuổi Thân có điềm báo hao tài, tốn của do Hỏa khắc Kim. So với điều kiện tài chính hiện tại của con giáp này thì khoản tiền đó cũng là một khoản khá lớn. Vì vậy con giáp này làm gì cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Be, đỏ

Tuổi Dậu

Công việc: Sắp tới tuổi Dậu đang mất đi chính bản thân mình vì bị cuốn theo mục tiêu của bản thân. Tuổi Dậu những ngày sắp tới có thể có nhiều nguồn thu hơn.

Tình cảm: Trong chuyện tình cảm tuổi Dậu đã có nhiều chuẩn bị tốt cho mình nhưng không ngờ vẫn bị người kia "đá".

Con số may mắn: 3, 6

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tuổi Tuất

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và tích cực áp dụng vào thực tế cuộc sống của mình, nhờ đó mà bạn tránh được nhiều sự cố đáng tiếc.

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình chứ không đổ mọi công việc lên đầu người ấy. Đây là một trong những lý do giúp gia đình bạn luôn hạnh phúc.

Chính Quan còn cho thấy những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Vì luôn nghiêm túc nên bạn hạn chế được nhiều lỗi sai đáng tiếc. Cấp trên luôn tin tưởng giao trọng trách cho bạn. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Giờ tốt: 11h - 13h

Màu sắc cát tường: Xám, cà phê

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Hợi

Tuổi Hợi

Công việc: Bạn nên giải quyết tốt việc riêng của mình, đừng lúc nào cũng để người khác giúp mình dọn dẹp đống bừa bộn. Nếu không, sự oán hận của người khác sẽ rất nặng nề, bạn có thể bị mất việc.

Tài lộc: Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, tài lộc rất tốt, bạn tìm được việc hợp ý mình nên làm gì cũng thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng. Nhìn chung có tin kiếm tiền.

Tình cảm: Sau bữa tối, hai người có thể cùng nhau đi dạo trên đường, cùng nhau tâm sự những chuyện vui hay buồn trong ngày hôm nay, để rút ngắn khoảng cách với nhau.

Hướng xuất hành tốt: Đông, Đông Bắc, Đông Nam.

Con số may mắn: 6, 18, 47

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây, trắng ngà.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.