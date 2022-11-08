Thứ 3 ngày 8/11/2022, cục diện Lục Hợp nâng đỡ, 4 con giáp sau vận trình nhiều khởi sắc, PHÚ QUÝ THEO VỀ NHÀ

Tài vận cũng khá vượng. Hôm nay được coi là ngày thích hợp để tiến hành những kế hoạch kinh doanh, đầu tư, vận may đang đứng về phía bạn sẽ mang tới cho bạn nhiều khoản lợi nhuận bất ngờ. Bạn càng năng nổ tham gia nhiều hoạt động liên quan tới ngành nghề sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Tý được cục diện Lục Hợp nâng đỡ nên vận trình nhiều khởi sắc, phú quý theo về nhà. Các dự án, kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ. Công việc dù có gặp khó khăn cũng nhanh chóng được người giúp đỡ nhiệt tình, dìu dắt để thoát khỏi bế tắc.

Cát khí trong ngày cũng giúp đường tình duyên của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng vị trí của đối phương và lấy việc chăm sóc cho nửa kia là niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy của Sửu ngày càng đầy thêm, bạn cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình.

Về phương diện công việc, ngày này bản mệnh có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bạn đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn.

Dù là ngày Thổ khí vượng nhưng nhờ việc luôn chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe của Sửu khá tốt, không gặp phải vấn đề gì cả. Tuy vậy, bạn vẫn nên lưu tâm tới phương diện này hơn, chú trọng vào những bữa ăn, tập luyện đầy đủ, khoa học thì mới duy trì được thể trạng khỏe mạnh lâu dài được.

Tuổi Tị

Được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, tuổi Tị có thể sẽ đạt được vị thế nhất định trong công việc. Bạn thể hiện năng lực một cách phù hợp với môi trường và tình huống diễn ra, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều bạn có được là sự đồng lòng, hỗ trợ từ những người xung quanh, đó mới là điều mà bạn mong chờ nhất.

Tình hình tài chính của con giáp này lên xuống khá thất thường trong hôm nay trong rất may mọi việc đều nằm trong tính toán của bạn nên không có gì phải lo lắng. Dù bạn có lỡ tiêu pha quá đà thì cũng sẽ nhanh chóng “gỡ” lại được nhờ một khoản thưởng nóng từ sếp đấy.

Hôm nay còn được dự báo là ngày đào hoa vượng với Tị nhờ ngũ hành tương sinh. Với những con giáp còn độc thân, đây là điều khá tốt bởi bạn sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Nhưng đây lại là một rắc rối không nhỏ với những bạn đã có đôi có cặp khi đào hoa quá vượng có thể trở thành đào hoa sát, bạn nên giữ khoảng cách hợp lý với người khác kẻo nửa kia không vui đâu.

Tuổi Thân

Chính Quan xuất hiện, người tuổi Thân có vận may ghé thăm. Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bạn đang thể hiện, điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân của bản mệnh trong tương lai.

Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có, bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này. Vì sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tài lộc cũng từ đó dồi dào hơn. Bạn nhận được nhiều khoản tiền nhờ sự năng nổ và nỗ lực của mình. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng không có nhu cầu chi tiêu nên không phải lo lắng chuyện tài chính.

Thổ sinh Kim sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người độc thân sớm có được tình yêu cho mình. Song cũng vì có quá nhiều lựa chọn nên bạn không biết phải quyết định ra sao, hãy cố bình tâm lại để biết trái tim mình thực sự muốn gì và đang hướng về ai.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.