Ngược đời con giáp ăn càng nhiều càng may mắn khiến người khác ghen đỏ mắt, chớ dại nhịn ăn để giảm cân KẺO MẤT LỘC

Nhưng cũng có người nói rằng, ăn được là phúc, lộc ăn cũng là lộc trời ban. Hơn nữa, ăn no rồi thì mới có đủ sức để làm việc; ăn ngon miệng thì mới có thể giữ được tâm trạng hân hoan, vui vẻ.

Trong xã hội hiện đại, người ta cứ mặc nhiên coi gầy là tiêu chuẩn của cái đẹp. Chính vì thế mà nhiều người liều mạng giảm cân bằng cách nhịn ăn, ăn ít.

Tuổi Hợi chính là một trong số những con giáp càng ăn nhiều càng may mắn. Có thể nói, sức ăn của họ tỷ lệ thuận với vận son của họ.

Nhất là với những con giáp càng ăn nhiều càng may mắn này, khi sức ăn của họ càng lớn thì phúc lộc và tài tinh của họ càng nhiều. Ai nhịn ăn để giảm cân thì nhịn, chứ những con giáp này chớ dại làm theo, bởi họ ăn nhiều mới có số hưởng nhiều khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị.

Trời sinh tuổi Hợi đã có số hưởng, nhất là có may mắn hưởng "khẩu phúc" nên đi đâu cũng có lộc ăn. Cũng vì thế mà con giáp này cũng coi ăn uống như một sở thích hàng đầu của mình, được đi khắp nơi thưởng thức hết những món ngon vật lạ gần như là mục tiêu lớn lao của cuộc đời họ.

Khi nhỏ những người sinh vào tuổi Hợi cực kì gầy, thế nhưng khi lớn lên tốc độ ăn và lượng ăn của họ sẽ tăng lên khiến ai cũng phải giật mình. Chính vì thế mà đa phần những người tuổi Hợi đều sở hữu một thân hình khá mũm mĩm.

Nhưng đừng vội khuyên họ giảm cân để phù hợp với chuẩn mực cái đẹp thời nay là càng gầy càng tốt, bởi nhờ có sức ăn lớn mang đến cho tuổi Hợi tướng người mập mạp nên đường công danh, tài vận của họ sẽ càng thêm phần viên mãn.

Đôi lúc ngắm nhìn ngoại hình của bản thân trong gương tuổi Hợi cũng muốn giảm cân để thân hình thon gọn hơn, song nhìn thấy đồ ăn là họ lại lập tức vứt ý tưởng đó ra sau đầu.

Với con giáp này, chỉ cần khỏe mạnh cũng là một nét đẹp rồi. Cho nên sức ăn càng lớn, tuổi Hợi sẽ càng dễ sở hữu nét quý tướng thu hút vận son.

Hạng 4: Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đa phần là những người có tính cách rất thân thiện, hiền lành, tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh nên nhân duyên của họ luôn rất tốt. Đây chính là điểm thu hút người khác nhất của con giáp này.

Nhờ thế, dù béo hay gầy, những chú Dê cũng được rất nhiều người quý mến bởi sự thân thiện và chu đáo của mình.

Ăn uống chính là một trong những sở thích lớn nhất của con giáp này. Có lẽ vì vậy mà họ luôn thích được ăn mỗi khi có thể.

Hơn nữa, vì được nhiều người quý mến nên con giáp này thường hay được bạn bè, người thân, thậm chí cả đồng nghiệp và cấp trên cũng cho, tặng đồ ăn. Nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành và tỏ ra thích chí khi được ăn ngon của tuổi Mùi ai mà chẳng vui lây chứ.

Sức ăn tốt nên bản mệnh cũng sở hữu một dáng người đầy đặn, thậm chí tròn trịa. Nhưng tuổi Mùi cũng không vì thế là từ bỏ sở thích ăn uống của mình, bởi họ quan niệm sống là hưởng thụ, nếu không được ăn uống thoải mái sẽ khiến con giáp này rất bứt rứt không yên.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Mùi chính là một trong những con giáp càng ăn nhiều càng may mắn, cho nên nếu như vì chạy theo xu hướng "gầy đại chúng" mà nhịn ăn để giảm cân thì rất có thể sẽ khiến tài vận của những chú Dê hao tổn nặng nề.

Cho nên thường ngày, tuổi Mùi nhớ đừng bao giờ có suy nghĩ giảm cân nhé. Ngược lại, cứ thỏa thuê ăn theo đúng sức mình, ăn càng nhiều sẽ càng có nhiều lộc, càng dễ gặp được quý nhân trợ mệnh đấy nhé. Liệu bạn có phải con giáp số sướng từ trong trứng, hưởng phúc khí hiếm ai bằng?

Hạng 3: Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người có tính cách rất thực tế, an phận thủ thường, thật thà và đôi lúc cũng khá cố chấp. Nhưng họ mang đến cho người khác cảm giác tin cậy rất lớn, cho thấy bản thân là người đáng để dựa dẫm và tin tưởng.

Trong cuộc sống, con giáp này luôn nỗ lực rất bền bỉ, chịu khó, không dễ dàng đầu hàng khó khăn và hoàn toàn có thể đổi vận nhờ chính thực lực và khả năng của bản thân.

Thế nhưng, vận may cũng rất quan trọng. Phúc khí của những chú Trâu lại đến chủ yếu nhờ việc ăn uống.

Càng ăn nhiều, con giáp này càng có tinh thần và dễ tích tụ được vượng khí. Người tuổi Sửu tuy rằng coi trọng ngoại hình, thích dáng mảnh mai nhưng thực tế họ phải có da có thịt mới tụ tài tụ lộc.

Trời sinh con giáp này đã có một sức khỏe khá tốt nhờ chăm chỉ rèn luyện, hay xông pha. Để duy trì được nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong mình, tuổi Sửu tích tụ thông qua con đường ăn uống là chủ yếu.

Một khi tích đủ năng lượng, tuổi Sửu sẽ có đủ sức lực và cả trạng thái minh mẫn nhất để đương đầu với mọi khó khăn.

Cho nên sức ăn càng lớn sẽ càng tỷ lệ thuận với phúc lộc mà họ đạt được. Còn nếu cứ ép bản thân phải nhịn ăn, mỗi ngày đều nghĩ cách để bản thân nhanh gầy hơn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phúc vận của họ.

Vì ăn uống ngon miệng lại rất thích ăn nên những người tuổi Sửu thường sở hữu vóc dáng đậm, có phần mũm mĩm nhưng cũng nhờ thế mà thường dễ dàng phát tài hơn người khác. Sau khi có tướng phúc hậu những người tuổi Sửu không cần làm gì vận may cũng đến với họ.

Hạng 2: Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, thân thể khỏe mạnh chính là khoản tiền vốn quý giá giúp họ thực hiện được những lý tưởng lớn lao của mình. Cho nên con giáp này sẽ không bao giờ có suy nghĩ ngược đãi bản thân bằng cách nhịn ăn nhịn uống chỉ để chạy theo số đông là phải gầy mới đẹp.

Trong suy nghĩ của những chú Ngựa, thân hình tròn trịa cũng có nét đẹp riêng chứ, hơn nữa lại còn khỏe mạnh, sao cứ phải cố gầy như que củi làm gì cho cả người thiếu sức sống.

Cho nên bất cứ lúc nào, nếu thấy đói hay buồn miệng muốn ăn là con giáp này lập tức thỏa mãn ham muốn của bản thân. Sức ăn càng lớn, con giáp này sẽ có vận khí càng bùng nổ.

Hơn nữa, dáng người mũm mĩm cũng mang lại cho tuổi Ngọ nét duyên ngầm, đầy sức sống, đào hoa nhờ vậy cũng thắm sắc hơn rất nhiều. Đây chính là phúc khí mà không phải ai muốn cũng có được.

Ngoài ra, đáp ứng sở thích ăn uống còn mang đến cho tuổi Ngọ tâm trạng rất thoải mái, đầu óc cũng minh mẫn hơn để đưa ra những quyết định sáng suốt, có lợi cho cuộc đời của mình.

Do đó, nếu bạn sở hữu một sức ăn mạnh mẽ và thân hình đầy đặn, hãy tự tin lên vì những điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn đấy!

Hạng 1: Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách con giáp càng ăn nhiều càng may mắn này không phải ai khác chính là người tuổi Thìn.

Trời sinh tuổi Thìn vốn đã là một con giáp mang trên mình may mắn. Họ có tài và thường tìm được những cơ hội để thể hiện điểm mạnh, khẳng định giá trị của mình trước mắt cấp trên.

Thế nhưng, tài lộc nếu không được gìn giữ cũng sẽ dần sụt giảm. Để duy trì được vận may, tuyệt chiêu của những con giáp này lại đến từ việc ăn uống. Hay nói cách khác, càng ăn nhiều, những chú Rồng lại càng may mắn, vận đỏ như son.

Sức ăn lớn khiến người tuổi Thìn sở hữu thân hình đầy đặn, nhưng đây chính là nét phúc tướng trời ban mang đến cho họ rất nhiều điều tốt đẹp. Cho nên bản mệnh đừng dại gì mà nghĩ tới chuyện giảm cân, nhịn ăn nhịn uống nhé.

Thói quen ăn uống của con giáp này phụ thuộc rất lớn vào tâm trạng của họ. Tức là lúc vui hay lúc buồn phiền, sức ăn của họ cũng có sự khác biệt rõ ràng nhưng nhìn chung dù có thế nào, những chú Rồng cũng sẽ dùng đồ ăn để giải quyết mọi việc.

Ăn no rồi thì họ mới có đủ tỉnh táo và sức lực để đương đầu với mọi khó khăn hay thách thức của cuộc sống. Ăn được là được phúc, tuổi Thìn sẽ không bao giờ để bụng rỗng tuếch chỉ để chạy theo vấn đề cân nặng như đại chúng.

Cho nên ăn càng nhiều, thân hình càng tròn trịa thì tuổi Thìn càng dễ sở hữu cuộc sống giàu sang phú quý, cả đời sung túc, dư giả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.