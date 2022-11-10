Thời vận tới rồi, đầu tháng 12 lộc may rủ nhau kéo đến: 3 con giáp tạm biệt khó khăn làm giàu cực nhanh, chuẩn bị "mua xe chở vàng", sắm két đựng tiền tỷ

Cuối năm này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Vào đầu tháng 12 dương lịch, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu chính là con giáp hiền lành, lương thiện vừa có đức lại vừa có tài nên rất được bề trên ưng bụng.

Trong thời gian trước đó, do tuổi Dậu gặp phải họa tam tai nên nhiều việc không được thuận lợi như mong đợi. Nhưng kể từ cuối năm 2022 trở đi hạn tam tai qua đi người tuổi Dậu sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào đầu tháng 12 dương lịch tuổi Dậu sẽ có có một khoản hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Ngoài ra, những người tuổi Dậu còn có cuộc sống lứa đôi vô cùng êm đẹp viên mãn. Với người độc thân thì đây là cơ hội vàng mười giúp bạn tìm thấy một nửa của đời mình. Với người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm gắn bó, thân thiết hạnh phúc tròn đầy.

Tuổi Thìn

Vào đầu tháng 12 dương lịch là thời điểm tốt để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Những sự cố xảy ra khiến con giáp khó kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn có bản lĩnh nên chỉ cần cơ hội xuất hiện là họ sẽ nắm bát và tạo ra kỳ tích.

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, tháng 12 tới đây, tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.