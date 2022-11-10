Thời vận đã đến: 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, phúc lộc đề huề trong 20 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 19:42

Trong 20 ngày tiếp theo, những con giáp này sẽ rũ sạch vận đen, đón nhận nhiều cơ hội tốt để phát tài.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng, trong 20 ngày tới, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn. Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào. Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, cần mẫn và luôn chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời.

Người tuổi Dậu sẽ có vận trình thuận lợi hơn. Nếu nửa đầu tháng phải đối mặt với khó khăn, trắc trở thì nửa cuối tháng bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này không chỉ ngồi chờ thời cơ đến mà họ luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Bản mệnh có thể đón nhiều hỷ sự, vạn sự hanh thông.

Thời vận đã đến: 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, phúc lộc đề huề trong 20 ngày tới - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, trong 20 ngày tới, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này nói được làm được và luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc. Tổng thể vận trình của tuổi Tuất trong thời gian gần đây có một số biến động, áp lực kinh tế tăng lên, tiền của hao đi ít nhiều.

Tuy nhiên, trong 20 ngày tới đây, vận trình tuổi Tuất có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Tuất dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước.

Thời vận đã đến: 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, phúc lộc đề huề trong 20 ngày tới - Ảnh 2
Trong 20 ngày tới đây, vận trình tuổi Tuất có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Tử vi nói rằng, trong 20 ngày tới, tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Thời vận đã đến: 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, phúc lộc đề huề trong 20 ngày tới - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, trong 20 ngày tới, tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành

Cận kề 20/10 âm lịch, 3 con giáp được thần linh che chở, không lo cơm áo gạo tiền, tiền chất đầy ắp, nhiều điều tốt lành

3 con giáp này đón những điều tốt lành vào thời gian cận kề ngày 20/10 âm lịch, khó khăn lùi xa, sự nghiệp có tiến triển, cuộc sống không còn đau khổ.

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