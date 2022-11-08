Đêm Rằm tháng 10 (15/10 âm lịch) trăng tròn, 3 con giáp bước vào vận đại phát tài, cuộc sống lên hương, sự nghiệp lừng lẫy, trúng số bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 12:28

Tử vi cho hay, sang đêm Rằm tháng 10 nhờ có thần may mắn trợ giúp nên 3 con giáp này dám nghĩ dám làm, đạt được thành công, sự nghiệp vượng phát.

Tuổi Ngọ

Những chú Ngựa trời sinh luôn giữ được sự lạc quan dù cho đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ luôn xông xáo trong mọi hoạt động, không để mất tinh thần vì những khó khăn. Cuộc sống dù không dễ dàng nhưng người tuổi Ngọ vẫn sẽ luôn cười tươi, vui vẻ tiến về phía trước.

Chính những điều đó sẽ làm nên thành công của người tuổi Ngọ trong đêm Rằm thắng 10. Không thể phủ nhận yếu tố may mắn và được quý nhân giúp đỡ song điều cơ bản làm nên thành công của con giáp này chính là năng lực làm việc và tư duy tích cực.

Đêm Rằm tháng 10 (15/10 âm lịch) trăng tròn, 3 con giáp bước vào vận đại phát tài, cuộc sống lên hương, sự nghiệp lừng lẫy, trúng số bạc tỷ - Ảnh 1
Chính những điều đó sẽ làm nên thành công của người tuổi Ngọ trong đêm Rằm thắng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là những con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Con giáp này cho rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Theo tử vi 12 con giáp, đêm Rằm tháng 10, người tuổi Dần được tinh tú chiếu mệnh. Thêm nữa, họ được Thần Tài ban phát tài lộc nên có cơ hội phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần sẽ tìm ra được cách tháo gỡ những khó khăn trước đó. Nếu làm kinh doanh, Dần có thể chốt được đơn hàng hay ký được hợp đồng quan trọng.

Đêm Rằm tháng 10 (15/10 âm lịch) trăng tròn, 3 con giáp bước vào vận đại phát tài, cuộc sống lên hương, sự nghiệp lừng lẫy, trúng số bạc tỷ - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, đêm Rằm tháng 10, người tuổi Dần được tinh tú chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn tìm kiếm mọi cơ hội để tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp nhất. Sang đêm Rằm tháng 10, cuộc sống của con giáp này sẽ đại cát đại lợi, tài phú, tài lộc dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp, cát tinh soi chiếu, Thần Tài phù hộ nên người tuổi Tuất có thể làm một thu hai, công việc có nhiều đột phá lớn, thu nhập cũng vì thế mà tăng gấp đôi gấp ba trước đây. Giai đoạn này, Dần cũng có cơ hội đầu tư sinh lời để tăng thêm thu nhập.

Đêm Rằm tháng 10 (15/10 âm lịch) trăng tròn, 3 con giáp bước vào vận đại phát tài, cuộc sống lên hương, sự nghiệp lừng lẫy, trúng số bạc tỷ - Ảnh 3
Sang đêm Rằm tháng 10, cuộc sống của con giáp này sẽ đại cát đại lợi, tài phú, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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