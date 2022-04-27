"Thời tới, vận chuyển", nhờ có thần tài nâng đỡ, thần may mắn nuông chiều 3 con giáp chuẩn bị HỐT LỘC VÀO NHÀ, giàu nhanh đến chóng mặt trong 13 ngày tới

Nữ giới sinh năm Hợi sẽ phát tài trong vòng 13 ngày tới khi mưa tiền từ trên trời rơi xuống, sẽ có nhiều điều bất ngờ, sẽ có của cải dồi dào. Họ đẹp tự nhiên, có ngoại hình nổi bật và tạo cho người nhìn cảm giác tươi mới.

Việc giúp đỡ chồng trong cuộc sống này là vô điều kiện và là báu vật vô giá đối với chồng. Một số khác sẽ dựa vào đàn ông mà sống, nhưng nữ tuổi Hợi lại hết mực giúp đỡ chồng. Sau khi kết hôn, tài lộc đỏ rực, dương khí một phần lại ùn ùn kéo đến, tiền tài như biển.

Tử vi học có nói, 13 ngày tới là lúc tuổi Tỵ gặp may mắn trong hầu như tất cả các lĩnh vực, từ công việc cho tới các mối quan hệ xã hội. Được quý nhân trợ giúp, tuổi Tỵ làm gì cũng suôn sẻ, thu nhập dễ tăng cao bất ngờ, nếu biết tận dụng cơ hội thì không lo thiếu tiền tiêu.

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Tuy nhiên, cũng đừng vì vận số may mắn mà tuổi Tỵ quên đề phòng cẩn thận, nhất là trong chuyện tiền nong, công việc và nhớ là hãy chọn đối tác một cách thông minh. Năm nay tuổi Tỵ có hạn tiểu nhân gây chuyện thị phi, do đó thận trọng trong giao tiếp không bao giờ là thừa. Ngoài ra, họ cũng cần tránh tư duy nôn nóng muốn làm giàu nhanh chóng vì dễ gặp chuyện bất trắc. Cũng cần cẩn thận trong các bản hợp đồng, trước khi đặt bút ký hãy bảo đảm bạn đã hiểu rõ mọi điều khoản.

Tuổi Ngọ

13 ngày tới có tài tinh chiếu mệnh, các nguồn thu của bản mệnh tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên bằng những lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn.

Vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng nên bạn cần chớp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo