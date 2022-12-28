Thời tới đỡ không kịp, ngay ngày 1/1/2023, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', tay phải hứng vàng, tay trái hốt bạc, phúc khí bủa vây, lộc thu tứ phía

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 19:21

Dù làm công việc gì đi nữa thì ngay ngày 1/1/2023, 3 con giáp này vẫn gặp nhiều may mắn, mọi sự đều suôn sẻ, gặp chuyện dữ cũng hóa lành.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có đường sự nghiệp thuận lợi nhờ Tam Hội trợ lực trong ngày 1/1/2023. Bản mệnh buôn bán đắt hàng, nhận được sự ủng hộ của khách do tính tình xởi lởi. Người làm công ăn lương thì không bị cấp trên bắt bẻ, khi Tị làm đúng thì Tị không cần phải sợ ai hết.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ giữa các cá nhân khá tích cực, thích hợp cho việc đàm phán và tụ họp liên quan đến công việc của Tị, dù chỉ đơn giản là ăn uống và trò chuyện nhưng những điều tốt lành bất ngờ có thể xảy ra.

Thời tới đỡ không kịp, ngay ngày 1/1/2023, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', tay phải hứng vàng, tay trái hốt bạc, phúc khí bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 1
Người tuổi Tị có đường sự nghiệp thuận lợi nhờ Tam Hội trợ lực trong ngày 1/1/2023. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Trong ngày 1/1/2023 Thân được Tam Hội nâng đỡ nên vô cùng may mắn trong công việc. Chuyện kinh doanh thuận lợi, có khách hàng đến ủng hộ, ký kết hợp đồng nhanh gọn. Con cháu thi cử đạt kết quả tốt làm bố mẹ tự hào, tuy nhiên hãy khích lệ con cháu nhiều hơn chứ đừng khắt khe quá.

Con giáp tuổi Thân cũng là người có tính tự giác cao, sau khi hoàn thành công việc sẽ chủ động tìm việc để làm, hay được lãnh đạo và đồng nghiệp khen ngợi, nắm bắt nhiều cơ hội hơn trong dịp đầu năm này.

Thời tới đỡ không kịp, ngay ngày 1/1/2023, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', tay phải hứng vàng, tay trái hốt bạc, phúc khí bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 2
Trong ngày 1/1/2023 Thân được Tam Hội nâng đỡ nên vô cùng may mắn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày 1/1/2023, người tuổi Dậu được Chính Quan trợ mệnh là tin tốt cho đường công việc. Những người đang chờ tin tức thi cử, sắp xin việc hoặc đòi lại quyền lợi sẽ may mắn. Cũng trong ngày này, tuổi Dậu tấn công không ngừng nghỉ, luôn đi trước đón đầu và làm tốt công việc.

Công việc những ngày đầu tháng 1/2023 tới cứ thế tiến triển thuận lợi, tuy có những trường hợp khẩn cấp nhưng khả năng thích ứng với thay đổi của bạn rất mạnh, giải quyết dễ dàng mọi khúc mắc ngay trong ngày.

Thời tới đỡ không kịp, ngay ngày 1/1/2023, top 3 con giáp 'uống no lộc trời', tay phải hứng vàng, tay trái hốt bạc, phúc khí bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 3
Trong ngày 1/1/2023, người tuổi Dậu được Chính Quan trợ mệnh là tin tốt cho đường công việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 0h00 tối nay (29/12), 3 con giáp 'vui như tết', kiếm được núi tiền, của đầy trước ngõ, làm đâu thắng đó

Đúng 0h00 tối nay (29/12), 3 con giáp 'vui như tết', kiếm được núi tiền, của đầy trước ngõ, làm đâu thắng đó

Đúng 0h00 tối nay (29/12), 3 con giáp này được Thần Tài ban phát lộc, công việc thuận lợi, phát tài như mong đợi.

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