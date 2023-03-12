Thời tới cản không kịp, trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát, làm gì cũng thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 16:46

Trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này làm gì cũng thành công, từ sự nghiệp đến tài vận.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người có bản tính thẳng thắn, khiêm tốn, nhưng sinh ra đã gặp nhiều may mắn, cả đời được thần tài phù hộ, vận khí luôn vượng phát. Con giáp này có tính tình đôi chút nóng nảy, nhưng bù lại làm gì cũng nhiệt tình, tính cách lại rộng rãi, phóng khoáng. Chính vì vậy mà tuổi Sửu đi đâu cũng thu hút được quý nhân lẫn thần tài.

Tử vi học nói rằng, trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, việc đàm phán, hợp tác trong công việc của tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ, những khoản đầu tư của bạn sẽ thu về được một nguồn lợi nhuận lớn, những kế hoạch cũng tiến triển trơn tru hơn. Không bao giờ chán nản khi gặp vấn đề, càng không chịu bỏ cuộc trước khó khăn, đã vượt qua một cách xuất sắc. 

Thời tới cản không kịp, trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát, làm gì cũng thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp nhiệt tình và hào phóng. Con giáp này lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, trong mọi vấn đề luôn tích cực xử lý và không bao giờ che giấu cảm xúc thật của mình. Tính cách của tuổi Thân khá rộng lượng, không thích tranh giành, đầu óc đơn giản nên chẳng bao giờ có thể có những mưu sâu kế hiểm. Sự chân thành và ngây thơ của Nhân Mã chính là một trong những điểm tích cực thu hút vận may trong cuộc đời.

Trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Thân đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ. Đây là thời điểm độc thân có thể tìm được một nửa đích thực của đời mình. Chưa kể, công việc của tuổi Thân trong thời gian này cũng trở nên hanh thông, thuận lợi hơn, làm gì cũng đều đạt được kết quả xuất sắc. Tài vận của tuổi Thân đạt được đỉnh cao nhất. Nếu làm kinh doanh thì đây là thời điểm buôn may bán đắt nhất năm. Nếu làm công ăn lương thì bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương thưởng hậu hĩnh để vượt qua những khó khăn tài chính trong năm.

Thời tới cản không kịp, trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát, làm gì cũng thành công mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người ngoài lạnh trong nóng, luôn tỏ ra bí ẩn lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người vô cùng ấm áp và nhạy cảm. Bước qua 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch sẽ nhận được vô vàn cơ hội, không chỉ trong sự nghiệp, tài vận mà còn cả tình duyên. Những cố gắng và nỗ lực của tuổi Dậu từ trước đến giờ sẽ được đền đáp xứng đáng với một vị trí như mong đợi, hoặc một khoản lương cao ngất ngưởng. 

Bên cạnh đó, vận đào hoa của bạn cũng vô cùng vượng phát trong thời gian này. Bất kể là trong cuộc sống hay công việc, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ tri kỉ của mình. Những ngày cuối năm sẽ là những ngày ngọt ngào và hạnh phúc, viên mãn nhất.

Thời tới cản không kịp, trong 9 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát, làm gì cũng thành công mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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