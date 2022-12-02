Thời khắc tỏa sáng đã đến, đúng 19h tối (2/12), 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', lội ngược dòng phát tài, cuộc sống sang trang mới, đỏ tiền tài đỏ cả tình duyên

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 06:36

Top 3 con giáp may mắn không ngừng, phú quý phát tài, danh lợi song toàn, tài lộc vượng phát, sự nghiệp ngày càng rực rỡ.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Đúng 0h ngày 1/10, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Thìn càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. 

Đúng 19h tối (2/12), người tuổi Thìn gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Đây là lúc Thìn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình, may mắn cũng sẽ đến tới tấp. Và thời điểm này cũng là lúc vô cùng thích hợp để đôi lứa yêu nhau về chung một nhà. Công việc thuận lợi, suôn sẻ dẫn tới tiền tài cũng lên như diều gặp gió. Thìn thậm chí còn trở thành quý nhân của người khác. 

Thời khắc tỏa sáng đã đến, đúng 19h tối (2/12), 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', lội ngược dòng phát tài, cuộc sống sang trang mới, đỏ tiền tài đỏ cả tình duyên - Ảnh 1
Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi con giáp cho thấy, đúng 19h tối ngày 2/12, tài vận của người tuổi Dậu sẽ lên cao, may mắn kéo đến tấp nập, sự nghiệp hanh thông xuôi thuận. Dậu sẽ có có duyên gặp được quý nhân và nhận được giúp đỡ từ tiền bạc đến tinh thần. Nhớ đó mà sự nghiệp của Dậu thăng hoa, cá chép hóa rồng. 

Đường công danh của tuổi Dậu sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Dậu. Dậu có thể được tăng lượng, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. 

Đây là thời hoàng kim của Dậu bởi đây là lúc tài vận của con giáp giàu sang này chạm đỉnh. Túi tiền của Dậu sẽ chật cứng nên không chỉ thời gian này mà từ đây đến cuối năm người tuổi Dậu sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Thời khắc tỏa sáng đã đến, đúng 19h tối (2/12), 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', lội ngược dòng phát tài, cuộc sống sang trang mới, đỏ tiền tài đỏ cả tình duyên - Ảnh 2
Túi tiền của Dậu sẽ chật cứng nên không chỉ thời gian này mà từ đây đến cuối năm người tuổi Dậu sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng lúc 0h ngày 2/12 trở đi, người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp được chuyện vui trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nên Thân không cần lo nhiều, chỉ cần ngồi yên chờ tiền về túi.

Thân nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Thân còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ.

Thời gian càng trôi dần về cuối năm thì con giáp này càng phát triển tốt hơn, mọi sự cát lành, may mắn. Cuộc sống tuổi Thân cũng rất may mắn trong tình duyên, có thể gặp được một nửa đích thực đã tìm kiếm đã lâu.

Thời khắc tỏa sáng đã đến, đúng 19h tối (2/12), 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', lội ngược dòng phát tài, cuộc sống sang trang mới, đỏ tiền tài đỏ cả tình duyên - Ảnh 3
Cuộc sống tuổi Thân cũng rất may mắn trong tình duyên, có thể gặp được một nửa đích thực đã tìm kiếm đã lâu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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