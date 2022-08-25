Thời cơ đã điểm, 3 con giáp dự báo có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, kiếm tiền cực đỉnh trong tháng 9, trở nên giàu có mãi về sau

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 00:02

Những con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến ngay trong tháng 9 này.

Tuổi Thìn

Con giáp này có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Họ sẵn sàng đối đầu trực diện với mọi thách thức. Dường như, càng trong hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Thìn lại càng dễ “lội ngược dòng”, có được thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở.

Thời cơ đã điểm, 3 con giáp dự báo có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, kiếm tiền cực đỉnh trong tháng 9, trở nên giàu có mãi về sau - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuy nhiên, yếu điểm có thể làm “kỳ đàn cản mũi” người tuổi Thìn chính là tính cách nôn nóng, bộc trực của họ. Bởi cá tính mạnh mẽ ấy sẽ che mất sự sáng suốt, lý tính và quyết đoán bẩm sinh ở con giáp này. Từ đó, ngăn cản bước đường chinh phục vinh hoa phú quý.

Tuổi Ngọ

Tháng 9 tới Ngọ có đường tài vận tương đối tốt. Nhờ được sao tốt là soi chiếu, những người cầm tinh con Ngựa vẫn tìm thấy vận may của mình và tất nhiên, với sự nhạy bén, lanh lợi sẵn có, các bạn không dễ bỏ qua những cơ hội tốt như vậy, sẵn sàng nắm bắt để phát triển, khiến bản thân trở nên ưu tú hơn.

Thời cơ đã điểm, 3 con giáp dự báo có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, kiếm tiền cực đỉnh trong tháng 9, trở nên giàu có mãi về sau - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Người tuổi Ngọ trong những năm qua dường như chưa thực sự tạo được bứt phá cho bản thân. Thời gian tới, dựa vào vận may trời ban, con giáp này có thể sẽ thực hiện được những miếng đánh lớn, thu về những khoản tiền khiến người khác phải xuýt xoa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tốt bụng. Họ luôn đối xử tốt với những người xung quanh, đặc biệt là người thân trong gia đình. Có thể nói, con giáp này sống rất tình cảm, chân thành. Họ sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu, giúp người thân trong gia đình có cuộc sống thoải mái, êm ấm.

Tử vi dự báo rằng, tháng 9, người tuổi Mùi có vận số vô cùng may mắn. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội làm giàu, mở rộng quy mô làm ăn, tăng nguồn thu nhập.

Khi cuộc sống đã đủ đầy, các mối lo về kinh tế lùi lại phía sau, tuổi Mùi sẽ mang đến những cơ hội phát tài cho người thân và bạn bè xung quanh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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