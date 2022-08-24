Đúng 12h trưa mai, Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh: 3tuổi HÁI RA TIỀN, của nả đầy kho, tài lộc đầy nhà, làm ăn thuận lợi, thăng quan tiến chức, sự nghiệp huy hoàng

Vốn là một người nóng tínhthẳng thắn, bộc trực nên tuổi Tỵ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh, có thể nói đây là tuýp n, gười "khẩu xà, tâm Phật", nóng nảy thì nói một thôi một hồi rồi lại quên chứ không thù hằn ai bao giờ.

Tử vi dự báo rằng đúng 12h trưa mai (25/8), bản mệnh lại càng gặp được nhiều thăng tiến, đem đến sự dư dả về mặt tài chính, thậm chí tình cảm cũng nở hoa, kết trái ngọt như ý nguyện.

Nhưng cũng chính bởi tính cách thẳng thắn ấy khiến con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, lòng quả quyết, dám nghĩ dám làm đã đưa bản mệnh đến những vị trí cao trong lĩnh vực sở hữu.

Tuổi Mão

Mão là người khôn khéo, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế. Họ luôn thể hiện bản thân là người có trách nhiệm trong công việc.

Nếu được giao nhiệm vụ họ sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt. Mão vốn sở hữu trí tuệ thông minh hơn người, lại ham học hỏi, tư duy tốt nên có thể thành công.

Đặc biệt, bản mệnh giữ được cho mình suy nghĩ tích cực, lạc quan. Cho dù xuất thân nghèo khó, Mão vẫn luôn khát khao thay đổi cuộc sống bằng chính năng lực của mình. Trong Mão luôn giữ vững niềm tin, hy vọng.

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân, càng trải qua môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt, họ càng có khả năng đột phá bản thân và phát tài bất ngờ. Hơn thế, khát khao về cuộc sống giàu sang luôn thường trực trong suy nghĩ của con giáp này.



Ảnh minh họa

Cộng thêm với nỗ lực kiên trì tới cùng, khi đã phát hiện thấy cơ hội trời cho, người tuổi Thân nhanh chóng nắm bắt và tận dụng triệt để. So với những con giáp khác, việc kiếm tiền của họ trở nên dễ dàng hơn bởi được thần tài phù trợ.

Tuy nhiên, “kẻ phá hoại” tiền đồ của người tuổi Thân chính là tính cách phóng khoáng, không ngần ngại tiêu tiền như nước. Nếu muốn nhanh chóng sở hữu số tài sản khổng lồ, tốt nhất người tuổi Thân nên lập gia đình hoặc chí ít là thoát khỏi kiếp FA càng nhanh càng tốt. Khi có nửa kia hỗ trợ trong việc quản lý tài chính, tiền bạc của họ mới thực sự được an toàn và sinh lời theo cấp số nhân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.