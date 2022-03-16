Thời cơ chín muồi, tranh thủ vận may trong 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp cải thiện thu nhập, tích LỘC, tụ TÀI, sang tháng 4 khởi sự tất thành, giàu có đáng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 19:20

Tử vi dự đoán, 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp may mắn thu tài, tích lộc, có của ăn của để, sang tháng 4 chắc chắn công thành danh toại.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn thông minh và tài giỏi, họ không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn có khả năng quản lý tài chính vượt trội vì vậy họ dễ dàng thành công trong kinh doanh buôn bán.

Thời điểm 10 ngày tới, Phúc báo đại hỷ, con giáp may mắn này làm 1 hưởng 10, đường công danh vô cùng rực rỡ. Đây chính là lúc bản mệnh tạo tiền đề bước sang tháng 4 khởi sự đại thắng.

con giap may man 1
Đây chính là lúc bản mệnh tạo tiền đề bước sang tháng 4 khởi sự đại thắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Mùi vốn có ưu điểm, chăm chỉ, siêng năng, và đặc biệt rất kiên trì. Cuộc đời tuổi Mùi vào tiền vận có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì cuộc sống hậu vận thăng hoa hơn rất nhiều người. 

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10 ngày cuối tháng 3, bản mệnh gặp được cơ hội gia tăng thu nhập. Tranh thủ "cá kiếm" sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Sang tháng 4, lấy của tích trữ đầu tư cho sự nghiệp, đảm bảo thắng lớn.

con giap may man 2
Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10 ngày cuối tháng 3, bản mệnh gặp được cơ hội gia tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn cần cù, siêng năng, họ cũng rất dũng cảm, tự mình tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn bất cứ ai. So với con giáp khác, tuổi Hợi rất cá tính, không muốn dựa dẫm vào người khác và không bao giờ thèm muốn những thứ không thuộc về mình.

Nhờ những đức tính tốt đẹp, mà 10 ngày tới đây, con giáp làm gì cũng thành công, có về khoản tiền tích trữ không hề nhỏ. Cũng từ đây, bản mệnh tìm thấy lối đi cho đường công danh thêm phần rạng rỡ.

con giap may man 3
Nhờ những đức tính tốt đẹp, mà 10 ngày tới đây, con giáp làm gì cũng thành công, có về khoản tiền tích trữ không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 17/3/2022, suy nghĩ hạn hẹp, ý tưởng rơi vào thế bí, 3 con giáp cạn kiệt năng lượng cống hiến, lại thêm TIỂU NHÂN ngáng đường, công danh sự nghiệp mịt mù, tăm tối

Đúng ngày mai, thứ Năm 17/3/2022, suy nghĩ hạn hẹp, ý tưởng rơi vào thế bí, 3 con giáp cạn kiệt năng lượng cống hiến, lại thêm TIỂU NHÂN ngáng đường, công danh sự nghiệp mịt mù, tăm tối

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 17/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân ngáng đường, ý tưởng cạn kiệt, đường công danh kém khởi sắc, nếu không muốn nói là 'chẳng có lối ra'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi tử vi con giáp 12 con giáp bói tử vi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'