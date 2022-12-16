Thoát nạn Tam Tai, Phật Bà chỉ lối làm giàu 3 con giáp có tài lộc nở rộ vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vàng bạc ùn ùn kéo đến, hốt ngay tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 10:01

Con đường tài vận của 3 con giáp sau sẽ liên tục thay đổi, 'hút cạn' may mắn từ người khác, tài lộc tăng vọt, thăng quan phát tài, người người nhà nhà cùng nhau đếm tiền.

 

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn đa số đều là những con người rất hào sảng, chịu chơi, tính cách khoáng đạt, không hay để ý chấp nhặt người khác và rất đáng tin cậy. Một khi đã đam mê và yêu thích thứ gì, họ có thể dành cả tâm huyết của mình cho thứ đó mà không quan tâm đến những điều xung quanh.

Thông minh, kiên định, bản lĩnh và độc lập, người tuổi Thìn hiếm khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác nếu như không thật cần thiết.

Thoát nạn Tam Tai, Phật Bà chỉ lối làm giàu 3 con giáp có tài lộc nở rộ vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vàng bạc ùn ùn kéo đến, hốt ngay tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này được đánh giá là thời gian tươi sáng về sự nghiệp cho đa số những người tuổi Thìn và đặc biệt nhiều tài lộc cho những người làm về kinh doanh, tài chính, bất động sản

Tử vi học có nói từ đây được cho là thời kỳ hoàng kim nhất với người tuổi Thìn, trong đó, nếu biết nắm bắt, họ có thể trở nên vô cùng giàu có. Lúc này may mắn mới dần trở lại với người tuổi Thìn. Đây là lúc mà họ nhất định phải biết tận dụng mới có thể về đích viên mãn vào dịp cuối năm.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc, tận cùng. Trong cuộc sống này, họ luôn là người tiên phong mọi thứ, tự chủ động tìm kiếm lối đi cho bản thân và người khác, nhờ vậy mà đa phần tuổi Tý đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Thoát nạn Tam Tai, Phật Bà chỉ lối làm giàu 3 con giáp có tài lộc nở rộ vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vàng bạc ùn ùn kéo đến, hốt ngay tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời điểm này cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ. Có những người gặt hái được nhiều thành công đáng nể, tuy rằng sẽ gặp không ít khó khăn trắc trở nhưng hãy cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường, mạnh mẽ thì sóng gió mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng năm nay sẽ được cải thiện đáng kể.

Thoát nạn Tam Tai, Phật Bà chỉ lối làm giàu 3 con giáp có tài lộc nở rộ vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 17/12/2022: Vàng bạc ùn ùn kéo đến, hốt ngay tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, từ bây giờ trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. Trong thời điểm này, tuổi Dậu phải tỉnh táo quyết định mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời họ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Trước đây, những con giáp này có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng từ khung giờ này họ sẽ tránh xa tai ương, làm ăn phát tài, thêm phúc, thêm lộc, hạnh phúc nhân đôi.

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