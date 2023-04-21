Thế thời thay đổi: 3 con giáp hốt hết tài lộc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi, tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng trong 2 ngày cuối tuần 22/4 và 23/4

Trong 2 ngày cuối tuần 22/4 và 23/4, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống.
- Tử vi thứ Bảy ngày 22/4/2023 của 12 con giáp: Mão vận đỏ như son, Tuất trúng số độc đắc, may mắn như vũ bão, Thần Phật ban lộc, tiền tài đầy túi, Dần - Tỵ mệnh số xung khắc, Tam Tai kiếp báo, xui xẻo bủa vây
- Lộc trải dài từ nay đến Tết Hàn Thực (ngày mai 22/4): 3 con giáp rước lộc đón tài, vận số như mây hồng tỏa sáng, bắt đầu những ngày thăng tiến, ăn nên làm ra
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn được phù trợ nên mọi vận xui hay khó khăn gì trong sự nghiệp, tiền tài hay tình duyên đều suôn sẻ trong 2 ngày cuối tuần 22/4 và 23/4.
Con giáp này sẽ có tài vận vô cùng tốt đẹp, chuyện làm giàu cũng không hề khó với họ trong thời điểm này. Đây là lúc người tuổi Thìn có thể thu lại những gì đã từng mất.
Không chỉ vậy, trong sự nghiệp người tuổi Thìn cũng có những bước đột phá mới, là nền tảng vững chắc cho công việc về sau. Tuy nhiên, khi tiền bạc dư dả, Thìn nhớ tiết kiệm cho tương lai chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé!
Tuổi Dần
Trời sinh người tuổi Dần thường chăm chỉ, giàu ý chí vươn lên. Con giáp này sống rất độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định, họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, vất vả. Cho dù có những lúc cuộc sống không được như mong muốn, bản mệnh vẫn không kêu ca, phàn nàn mà chỉ âm thầm tìm cách giải quyết.
Trong công việc, người tuổi Dần luôn thể hiện tính cần cù, tỉ mỉ và ham học hỏi. Gần đây công việc của Dần nhìn chung không được tốt lắm. Vì vậy mà bản mệnh nghĩ đến việc thay đổi công việc, tìm một công việc mới để có mức thu nhập tốt hơn.
2 ngày cuối tuần 22/4 và 23/4, tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Bản mệnh nhanh chóng chớp lấy cơ hội với nhiều tham vọng làm giàu. Bên cạnh đó, người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, khách hàng đến đông, doanh thu tăng dần.
Tuổi Dậu
Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Dậu sẽ thấy đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn.
Tử vi ngày 12 con giáp cho thấy, 2 ngày cuối tuần 22/4 và 23/4, người tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này bản mệnh được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.