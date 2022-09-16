Thầy tử vi đã nói, qua ngày mai (17.9.2022), qua hết khổ ải, sự nghiệp ‘cất cánh’, đổi vận liên tiếp, tiền chất đầy tủ, Thần Phật thương tình 3 con giáp vượng phát cả năm

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 06:10

Tử vi qua ngày mai (17.9.2022) cát khí hanh thông giúp tiền đồ của 3 con giáp sáng lạn, may mắn có cơ hội đổi đời, giàu không ai bằng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ khá khó tính, tỉ mỉ và cầu toàn. Trong công việc, họ luôn được biết đến với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm.

Là người chu đáo, dễ cảm thông, thấu hiểu, họ được mọi người quý trọng và yêu mến. Người tuổi này có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người khác.

Qua ngày mai (17.9.2022), người sinh năm Ngọ thoát khỏi vận đen, hết khó hết khổ. Người làm kinh doanh sẽ được cấp thêm nguồn vốn. Trong khi người làm công ăn lương thì công việc dần khởi sắc, đạt được thành tựu như mong đợi.

Thầy tử vi đã nói, qua ngày mai (17.9.2022), qua hết khổ ải, sự nghiệp ‘cất cánh’, đổi vận liên tiếp, tiền chất đầy tủ, Thần Phật thương tình 3 con giáp vượng phát cả năm - Ảnh 1
Con giáp may mắn hơn mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người làm nông nghiệp thì sức khỏe dồi dào, cây trồng ra hoa kết trái xum xuê chỉ chờ thu hoặc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực vươn lên nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có cơ hội kiếm tiền rõ ràng qua ngày mai (17.9.2022). Con giáp này biết cách thích nghi với môi trường nên chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi.

Cát tinh mang đến nhiều may mắn cho tuổi Thân, quan trọng là bản mệnh có đủ nhanh nhạy để nắm bắt được hay không. Khi tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Thân nên cố gắng gia tăng số tiền tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân có dấu hiệu thăng hoa. Người độc thân có thể thu hút sự chú ý của nhiều đồi tượng và cân nhắc chọn người phù hợp. Bản mệnh không cần quá vội vàng trong chuyện này.

Thầy tử vi đã nói, qua ngày mai (17.9.2022), qua hết khổ ải, sự nghiệp ‘cất cánh’, đổi vận liên tiếp, tiền chất đầy tủ, Thần Phật thương tình 3 con giáp vượng phát cả năm - Ảnh 2
Cát khí xóa tan vận rủi cho Thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp kiên nhẫn, nhanh nhẹn và cực khôn ngoan. Dù không may mắn như những người khác nhưng nhờ ý chí kiên cường, tinh thần ham học hỏi nên con giáp này sẽ có cơ hội liên tục đón tin vui tài lộc.

Qua ngày mai (17.9.2022), nhờ được thần tài rót lộc vào nhà Tý sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu sang tột đỉnh. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần, phát tài thật to là phúc phần trời đã an bài cho Tý.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (16-17/9), quét sạch khó khăn, vận may lao đến, 3 con giáp mở lối vinh hoa, tài lộc về ngập nhà, cầu tài đắc tài, cầu an đắc an, tương lai tươi sáng rộng mở

Đúng 2 ngày tới (16-17/9), quét sạch khó khăn, vận may lao đến, 3 con giáp mở lối vinh hoa, tài lộc về ngập nhà, cầu tài đắc tài, cầu an đắc an, tương lai tươi sáng rộng mở

Đúng 2 ngày tới (16-17/9) vận xui không còn đeo bám, 3 con giáp mở két sắt để đón vàng về túi, vận trình lên cao và may mắn.

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