2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), 3 con giáp trúng siêu độc đắc: Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân trợ mệnh ‘bước chân trái trúng hũ vàng, bước chân phải trúng hũ bạc’, giàu to

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 20:58

Theo tử vi dự đoán, thời gian 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9) những con giáp được xem là may mắn, cơ hội phát tài, vận trình thăng tiến như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), 3 con giáp trúng siêu độc đắc: Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân trợ mệnh ‘bước chân trái trúng hũ vàng, bước chân phải trúng hũ bạc’, giàu to - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cứ chủ động và mạnh dạn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ, cơ hội phát tài nhân đôi.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn là những người được trời phú sự thông minh nhanh nhẹn. Họ thích cuộc sống tự do, sẵn sàng đối mặt với thử thách để chứng minh bản thân mình. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này hơi quá hiếu thắng và nóng vội nên để cơ hội tuột mất khỏi tay.

2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), theo tử vi, người tuổi Tỵ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc. Cụ thể, mọi khó khăn trong thời gian trước sẽ được con giáp này giải quyết ổn thoả trong tháng này. Bản mệnh được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào.

2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), 3 con giáp trúng siêu độc đắc: Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân trợ mệnh ‘bước chân trái trúng hũ vàng, bước chân phải trúng hũ bạc’, giàu to - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), theo tử vi, người tuổi Tỵ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, những chú Rắn vẫn khó tránh khỏi chút khúc mắc song đã có quý nhân đưa tay sẵn sàng giúp đỡ. Trời sinh tuổi Tỵ vốn nhanh nhạy, nay lại nhận được cơ hội do quý nhân mang lại nên nhất định sẽ không bỏ lỡ. Thành công cũng là thành quả xứng đáng cho con giáp biết phấn đấu này.

Tuổi Ngọ

2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), các chuyên gia phong thủy dự đoán hứa hẹn mang đến những thay đổi lớn và toàn diện từ công việc, cuộc sống đến tình cảm cho con giáp Ngọ. Con giáp này có thể gặt hái nhiều thành quả, mỗi người đều phải chăm chỉ, nỗ lực hơn, luôn lạc quan, hướng về phía trước.

Con giáp có khả năng thu về những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả, trả hết nợ nần và tích lũy được một số tiền đáng kể. Thần May mắn gọi tên nếu còn đang độc thân thì có khả năng sẽ gặp may mắn trong tình yêu, thậm chí tìm được ý trung nhân của đời mình. Với nhiều ý tưởng mới, con giáp này có thể sẽ xây dựng lối đi cho riêng mình. Bản mệnh sẽ gặp nhiều cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu có ý định kinh doanh thì tài vận cũng đang ủng hộ, lên cao như diều gặp gió.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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