Đúng 2 ngày tới (16-17/9), quét sạch khó khăn, vận may lao đến, 3 con giáp mở lối vinh hoa, tài lộc về ngập nhà, cầu tài đắc tài, cầu an đắc an, tương lai tươi sáng rộng mở

Tử vi học có nói, đúng 2 ngày tới (16-17/9), tuổi Hợi bất ngờ gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt đến liên tiếp giúp họ có khả năng đổi đời. Những tháng đầu năm, cuộc sống tuổi Hợi cũng dần khởi sắc từng ngày, sắp tới đây tuổi Hợi sẽ tìm được hướng đi riêng trong công việc, càng cố gắng càng kiếm được nhiều tiền, phụ nữ tuổi Hợi có gia đình sẽ công thành danh toại khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trời sinh những người tuổi Hợi sống tình cảm, hiền lành và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Người tuổi Hợi không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, họ là những người luôn hiểu được trong cuộc sống là phải gian nan, tự bản thân mình phải vươn lên chứ không thể dựa dẫm vào ai. Phụ nữ tuổi Hợi ngoài việc sống nhân hậu, họ còn rất thông minh, tài giỏi, chỉ cần tìm được công việc thích hợp thì sẽ thăng hoa rực rỡ. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống thăng hoa không ai sánh bằng.

Từ đầu năm công việc của người tuổi Thân đã gặp giai đoạn thử thách, nhiều trở ngại phải đương đầu. Họ có thể gặp tiểu nhân quấy phá khi có sự xuất hiện của Thiên Quan, do vậy phải luôn chú ý từng lời nói, hành động của mình.

Trước mắt là từ giờ Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, khó khăn mấy cũng vượt qua, nhìn chung trong năm nay sẽ có vận may lội ngược dòng.

Tuy vậy, trong Hung tàng Cát, những rắc rối vẫn có thể tránh được. Sau đó, vào thời điểm nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh.

Đúng 2 ngày tới (16-17/9) cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

Con giáp Thân tài lộc phất cao. Ảnh minh họa: Internet

Nhật nguyệt và ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho tình hình mộc sinh hỏa vượng, không chỉ có hi vọng sẽ thay đổi được cục diện mà quý nhân cũng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của bản thân cũng sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.

Nhưng cũng nên nhớ rằng, người tuổi Tuất không nên phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công của họ lại càng cao.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc. Hầu như họ chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao.

Trong con mắt của người khác, tuổi Thìn là những người rất đáng tin cậy, cả trong công việc lẫn cuộc sống, do đó khởi đầu, họ có thể không bằng người khác, nhưng dần dần, tuổi Thìn sẽ xây dựng được cho mình một sự nghiệp vững vàng, thậm chí càng ngày càng trở nên giàu có, viên mãn.

Do là năm tuổi của mình nên tuổi Thìn dính hạn Thái tuế, khiến họ nhiều phen lao đao đối phó. Vốn không giỏi ăn nói hay lấy lòng người khác, tuổi Thìn dễ bị vướng vào những mâu thuẫn, hiểu lầm, đặc biệt ở nơi làm việc, dẫn đến công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tài lộc do đó cũng giảm đi phần nào.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, đúng 2 ngày tới (16-17/9) khó khăn cũng sẽ mang hết đi những phiền muộn của của họ. Thìn sẽ bước vào giai đoạn mới vô cùng tươi sáng với nhiều thuận lợi trong công việc. Được Thần tài trợ giúp, họ làm gì hầu như cũng thành công rực rỡ, thu nhập không những tăng cao mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp.

Đặc biệt, thời gian tiếp theo lại tiếp tục có 1 tháng may mắn nữa, giúp họ trở thành 1 trong những con giáp giàu có sau này.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm